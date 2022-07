DJ Die Umgestaltung des Handels in einer Zeit des dynamischen Wandels: Commerce Transformation Days schon im September 2022

DGAP-Media / 2022-07-13 / 13:17 . Die Commerce Transformation Days (CTD) ist eine internationale Konferenz, die ganz im Zeichen derdigitalen Transformation des Handels steht. Am 22. und 23. September 2022 findet die 7. Ausgabe dieserVeranstaltung, die früher als Kongress der E-Commerce-Direktoren bekannt war, im Geschäftszentrum Concordia Designin Polens Silicon Valley - Wroclaw - statt. . Die Organisatoren haben 6 thematische Blöcke vorgesehen: Handelstransformation, digitaler Vertrieb,skalierbarer Betrieb, Daten & KI, Cloud & Cybersicherheit sowie Gesellschaft & Organisation Auf der Veranstaltungwerden Marktexperten vertreten sein, die führende Marken wie z. B.: Allegro, Carrefour, Super-Pharm, Euro RTV AGD,BRW, Zabka, PwC und viele andere repräsentieren.

Eine kürzlich in Zusammenarbeit mit Microsoft durchgeführte KPMG-Umfrage ergab, dass 51% der Unternehmen eine große Bedeutung der digitalen Transformation in ihren Organisationen anerkennen, aber gleichzeitig plant nur eines von fünf Unternehmen, die Investitionen in diesem Bereich in den nächsten 12 Monaten zu erhöhen[1].

- Dies verdeutlicht das Ausmaß der Unvorbereitetheit auf unvorhersehbare Ereignisse, die sich negativ auf die operative Leistung und die Gesundheit des Unternehmens auswirken können. Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen, aber wir erleben seit einigen Jahren eine sehr starke Marktvolatilität, und Unternehmer müssen in der Lage sein, damit umzugehen, angemessen und schnell zu reagieren und klug zu planen. Deshalb wollen wir auf den Commerce Transformation Days im September internationale Experten aus dem Bereich des digitalen Handels treffen, um relevante Themen für die Branche anzusprechen. Wir hoffen, dass wir durch den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit auf vielen Ebenen dazu beitragen können, vielen Unternehmen die Bewältigung der gegenwärtigen - für viele - schwierigen Realität zu erleichtern", so Grzegorz Kuczynski, CEO der Unity Group, dem Organisator der Veranstaltung. Die Commerce Transformation Days (CTD) ist eine internationale Konferenz, die ganz im Zeichen der digitalen Transformation des Handels steht. Am 22. und 23. September 2022 findet in Wroclaw die 7. Ausgabe dieser jährlichen Veranstaltung statt.

Die Commerce Transformation Days sind in erster Linie ein Ort des Wissensaustauschs, des Knüpfens wertvoller Kontakte und des Führens substanzieller Gespräche, die für die internationale Handelsentwicklungsgemeinschaft geschaffen wurden. Die Konferenz bietet Marktführern, Investoren und Partnern eine einzigartige Gelegenheit, Beziehungen zu knüpfen und einzigartige Geschäftsvorteile zu erzielen.

Experten machen deutlich, dass dies der letzte Moment ist, um in digitale Kompetenz zu investieren, um mit dem Markt Schritt zu halten und sich auf einen Kampf vorzubereiten, der noch härter werden wird. Zu verstehen, inwieweit die digitale Transformation und die Nutzung von Daten das Geschäft verändern können, ist der Schlüssel zum Erfolg in der Welt von morgen, die zwangsläufig virtuell sein wird. Deshalb lautet das Thema des CTD in diesem Jahr "Transformation des Handels in einer Ära des dynamischen Wandels. Wie bereitet man sich auf das Unvorhersehbare vor?". Auf der Hauptbühne der Veranstaltung werden namhafte Redner auftreten, darunter:

- Justyna Torres - Direktorin für E-Commerce & Customer Excellence, Carrefour

- Przemyslaw Kotecki - Direktor des Transformationsbüros, Allegro

- Anna Bogdanska - Direktorin für digitale Entwicklung, RTV EURO AGD

- Jacek Jaworski - Direktor für digitale Erfahrung und Leiter der digitalen Transformation, UPC

- Izabela Wislocka, Stellvertretende Direktorin, Digitale Ökosysteme, PwC

- Dominik Janes - Leiter der Geschäftsentwicklung, Unity Group

An den beiden Konferenztagen werden 20 Stunden Wissen in Form von inspirierenden Vorträgen, spannenden Podiumsdiskussionen und praktischen Workshops in einem intimen Rahmen vermittelt . Darüber hinaus werden auf der Konferenz die interessantesten Trends im Zusammenhang mit der Handelsbranche erörtert, darunter grenzüberschreitender Handel, Q-Commerce, Content-Commerce, Green-Commerce, Live-Commerce, E-Grocery sowie der Ausbau von Marktplätzen, neue Geschäftsmodelle einschließlich Direct-to-Consumer (D2C) oder das Thema der sicheren Skalierbarkeit von Unternehmen auf der Grundlage neuer Technologien.

Die Commerce Transformation Days (CTD) ist eine internationale Konferenz, die ganz im Zeichen der digitalen Transformation des Handels steht. Am 22. und 23. September 2022 findet in Wroclaw die 7. Ausgabe dieser jährlichen Veranstaltung statt, die früher als Kongress der E-Commerce-Direktoren bekannt war. Die Konferenz richtet sich an Top-Manager und wurde als Plattform für den Wissensaustausch, als Raum für wertvolle Diskussionen und Networking geschaffen. Der CTD wird in diesem Jahr in einem hybriden Format (online und offline) im Geschäftszentrum von Concordia Design stattfinden. Die Konferenz bietet Führungskräften, Investoren und Partnern gleichermaßen eine einmalige Gelegenheit, Beziehungen aufzubauen und einen einzigartigen, substanziellen Nutzen zu erzielen. Sie bietet auch eine Möglichkeit, die internationale Gemeinschaft zu erreichen, die den Handelsbereich entwickelt. Weitere Informationen und die vollständige Tagesordnung finden Sie unter www.commercedays.com

^[1] Der Bericht "Digital Business Transformation Monitor" von KPMG (Link)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung: Datei: Commerce Transformation Days schon im September 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: Unity Group Schlagwort(e): Events

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Medienarchiv unter http://www.dgap.de. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=3508830e91f9e532f9deb858b513ef30

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1397299&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2022 07:17 ET (11:17 GMT)