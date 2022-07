Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer, das ist völlig normal und sehr richtig. Technologie-Investoren überdenken derzeit Ihre Depots. Denn richtig erfolgreich waren wir alle in den vergangenen Monaten nicht. Was waren unsere Fehler? Erstens: Wir haben zu lange an den Trends der Vergangenheit festgehalten. Ein Beispiel hierfür ist unter anderem die Aktie der Zalando. Das Geschäftsmodell E-Commerce ...

