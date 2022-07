NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach einem Dämpfer im US-Glyphosat-Rechtsstreit auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Ein US-Berufungsgericht war den Ausführungen eines Klägers gefolgt, wonach Bayer laut im Bundesstaat Georgia gültigem Recht vor möglichen Krebsrisiken der Verwendung glyphosathaltiger Unkrautvernichter hätte warnen müssen. Zuvor habe es die kleine Hoffnung gegeben, dass zugunsten von Bayer entschieden werde, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das hätte die Möglichkeit eröffnet, dass sich das oberste US-Gericht mit dem Fall befasst und eine Grundsatzentscheidung trifft. Wesentliche finanzielle Folgen für Bayer habe die Entscheidung aber nicht./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 02:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 02:43 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

