NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Generali auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Analyst Philip Kett verglich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Kapitalerträge und Bewertungen von Versicherungsunternehmen sowie seine Prognosen mit den Konsensschätzungen. Er analysierte zudem den Einfluss der Inflation als beherrschendes Thema im vergangenen Quartal, die Auswirkungen der Entwicklungen an den Finanzmärkten auf Einzeltitel-Präferenzen sowie die Themen Ukrainekrieg und Naturkatastrophen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 14:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0000062072

GENERALI-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de