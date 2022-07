Zu seinem dreijährigen Bestehen hat CAMS New Energy Technology Zwischenbilanz gezogen und eine neue Produkt-Roadmap angekündigt. Bislang hat das 2019 von Volkswagen Group China, JAC, FAW und Star Charge gegründete Joint Venture für Ladeinfrastruktur in China 760 Schnellladestandorte mit mehr als 7.000 Ladepunkten in 100 chinesischen Städten aufgebaut. CAMS ist bestrebt, eine benutzerorientierte Lösung ...

