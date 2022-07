Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Personalie

ADS-TEC Energy GmbH: ADS-TEC Energy verstärkt das Führungsteam der Gruppe



13.07.2022 / 14:25

ADS-TEC Energy Group benennt Wolfgang Breme zum CFO

Robert Vogt, CFO der ads-tec Energy GmbH, weiterhin CAO der Gruppe NÜRTINGEN, Deutschland - 13. Juli 2022 - ADS-TEC Energy plc (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Anbieter von batteriegepufferten Ultra-Schnellladestationen gibt heute die Erweiterung seines Führungsteams bekannt: Herr Wolfgang Breme ist seit 1. Juli 2022 Chief Financial Officer (CFO) der ADS-TEC Energy Group. Herr Breme verfügt über eine umfangreiche internationale Erfahrung im Finanzmanagement von Unternehmen des technologieorientierten Maschinen- und Anlagenbaus, davon über 20 Jahre als Finanzvorstand und Chief Financial Officer. So ist er fast ein Jahrzehnt als Vorstand für den Bereich Finanzen und Administration der AIXTRON SE (FSE: AIXA) verantwortlich gewesen. Weitere CFO Positionen hatte er bei der technotrans SE, AVENTICS (ehemals Bosch Rexroth Pneumatik) und der Skeleton Technologies Group inne. Herr Breme verfügt über langjährige Führungs- und Kapitalmarkterfahrung im internationalen Umfeld, M&A Expertise und ist mit den Herausforderungen des volatilen Projektgeschäfts im Hightech-Maschinen- und Anlagenbau vertraut. Herr Breme äußert zu seinem Einstieg bei der ADS-TEC Energy Group: "ADS-TEC Energy ist ein Unternehmen mit enormen Wachstumspotential. Ich bin überzeugt, dass die intelligenten batteriegepufferten Ökosysteme von ADS-TEC Energy Enabler für eine dezentralisierte Architektur unserer Energiesysteme sind. Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur ökologischen Transformation von Mobilität, Industrie, Gewerbe, Infrastruktur und Wohnen. "Durch die Benennung von Wolfgang Breme unterstreichen wir unseren globalen Führungsanspruch bei batteriegepufferten Ultra-Schnellladesystemen und stärken damit unsere Marktposition", sagt Thomas Speidel, Gründer und CEO der ADS-TEC Energy. Der CFO der ads-tec Energy GmbH, Herr Robert Vogt, wird in seinem Amt bestätigt und bleibt weiterhin CAO (Chief Accounting Officer) der ADS-TEC Energy Gruppe.



Wolfgang Breme, CFO ADS-TEC Energy Group, Foto: ADS-TEC Energy

Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der deutschen ads-tec Energy GmbH, welche eine Tochtergesellschaft der börsennotierten (NASDAQ) irischen ads-tec Energy plc ist. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme. Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen

ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber. Mehr Informationen unter: www.adstec-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für das Jahr 2022, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten, etwa wie die erwartete Einführung der ChargePost und deren Auslieferungsbeginn. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Lieferanten, einschließlich Unterbrechungen der Versorgungskette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Historie als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder abgeschafft werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder abgeschafft werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Normen für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf unsere Finanzergebnisse auswirken könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 28. April 2022 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://adstec-energy.com/investor-relations-corporate-governance/ und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Zusätzliche Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontakt:



Vereinigte Staaten:

Barbara Hagin

Breakaway Communications

bhagin@breakawaycom.com

+1 408-832-7626



Europa:

Antonia Stranzinger

ADS-TEC Energy

Head of Corporate Marketing & Communication

press@ads-tec-energy.com





