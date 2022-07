Nachrichtenüberblick:

Prosimo, das Unternehmen für Application Experience Infrastructure, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit seiner Integration mit AWS Cloud WAN verkündet. Dies folgt auf die Ankündigung von AWS, dass AWS Cloud WAN heute allgemein verfügbar ist. Ab sofort können Kunden von AWS Cloud WAN die Prosimo-Plattform nutzen, um einen elastischen und skalierbaren Full-Stack-Cloud-Transit für regionsübergreifende Konnektivität und Segmentierung aufzubauen, wodurch sich der betriebliche Aufwand vereinfacht und verringert, bessere Erfahrungen ermöglicht und Kosten gesenkt werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220712006003/de/

AWS Cloud WAN customers can now deploy the Prosimo platform to build an elastic and scalable Full Stack Cloud Transit for cross-region connectivity and segmentation to simplify and reduce operational burdens, deliver better experiences and lower costs. (Graphic: Business Wire)