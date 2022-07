Die Semperit-Gruppe wird im Schlauchwerk im tschechischen Odry in den kommenden Jahren 110 Mio. Euro in den Ausbau investieren. Der Regelbetrieb in der neuen Fertigungshalle mit einer Kapazität für die zusätzliche Produktion von 32 Mio. Meter Hydraulikschlauch soll im Jahr 2025 aufgenommen werden, teilt Semperit mit. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.07.)

