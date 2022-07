(shareribs.com) Frankfurt / New York 13.07.2022 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel überwiegend leichter. MorphoSys und Evotec korrigieren, während es für Biontech leicht aufwärts geht. An der Wall Street ging es im Sektor gestern nach unten. Der DAX notiert am frühen Nachmittag 1,0 Prozent leichter bei 12,773 Punkten, belastet von Mercedes-Benz, Daimler Truck und SAP Für Vonovia, E.On ...

Den vollständigen Artikel lesen ...