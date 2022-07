Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy startet Bau des zweiten von 32 MWp an für dieses Jahr geplanten Solarprojekten in Rumänien

- Photon Energy setzt seinen Vorstoß in Rumänien fort und beginnt mit dem Bau seines zweiten PV-Kraftwerks in diesem strategischen CEE-Markt. Das Kraftwerk wird eine Erzeugungskapazität von 4,7 MWp haben und voraussichtlich rund 6,8 GWh erneuerbare Energie pro Jahr erzeugen. - Das Unternehmen plant, bis Ende 2022 eine Erzeugungskapazität von insgesamt 32 MWp im Land hinzuzufügen, wodurch sich sein Gesamtportfolio auf über 120 MWp erhöhen wird. Erst kürzlich hat das Unternehmen mit dem Bau seines ersten rumänischen Kraftwerks in der Nähe von ?iria begonnen, das eine Erzeugungskapazität von 5,7 MWp hat.- Nach seiner Fertigstellung wird dieses zweite PV-Kraftwerk das ...

