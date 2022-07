Gartner listet Board im aktuellen Market Guide als Anbieter mit aktiven Implementierungen in allen Einzelhandelssegmenten

Board International, führender Software-Anbieter einer All-in-One-Entscheidungsfindungsplattform, die Business Intelligence (BI), Planung und Predictive Analytics integriert, ist im Gartner Market Guide 2022 für Retail Assortment Optimization Applications (RAOA) im Bereich Warenplanung als "Representative Vendor" benannt worden.

Board ist in diesem aktuellen Gartner Market Guide, den die Analysten Jonathan Kutner und Robert Hetu im Rahmen der Gartner Retail Digital Transformation and Innovation Initiative erstellt haben, als Anbieter mit aktiven Implementierungen in allen Einzelhandelssegmenten gelistet.

"Diese wichtige Anerkennung im neuesten Gartner Market Guide ist ein Beweis für die Bedeutung, die die Sortimentsplanung von Board in verschiedenen Segmenten des Einzelhandels hat," sagt Marco Limena, CEO bei Board International. "Führende Einzelhandelsunternehmen auf der ganzen Welt nutzen die Möglichkeiten der intelligenten Planung mit Board und realisieren digitale Transformation und Innovation durch Retail Assortment Optimization Applications."

Dem Market Guide zufolge ist es für einen erfolgreichen Handel dringend erforderlich, das Sortiment zu optimieren, welches den Verbrauchern über alle Vertriebskanäle hinweg angeboten wird. CIOs im Einzelhandel können den Gartner Market Guide nutzen, um Lösungen zur Sortimentsplanung kennenzulernen, die auf die geschäftlichen Anforderungen passen und die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Der komplette Gartner Market Guide kann hier heruntergeladen werden.

Einzelhandelsunternehmen sind zunehmend gezwungen, Planung und Analyse über die gesamte Lieferkette, das Merchandising, das Sortiment, die Preisgestaltung und das Replenishment zu stärken. Das richtige Produkt, der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt sind heute wichtiger denn je. Die Lösung "Range and Assortment Planning" von Board hilft den Verantwortlichen im Einzelhandel dabei, mehrere Sortimente für unterschiedliche Kanäle zu planen, und zwar sichtbar, einfach und dynamisch.

Der globale Markt für RAOA, der in diesem Marktführer betrachtet wird, umfasst führende Multichannel-Einzelhandelsunternehmen (d. h. Einzelhändler mit Filialen, Online-, Mobil- und anderen Vertriebskanälen), die ihre Sortimentsmanagementprozesse optimieren möchten. Diese Einzelhandelsunternehmen suchen Anwendungen zur Sortimentsoptimierung, die die bestehenden geschäftskritischen Prozesse und Ausführungsanwendungen erweitern.

Für die Aufnahme in diesen Market Guide muss der Anbieter eine von 12 Arten der Sortimentsoptimierung live bei Einzelhandelsunternehmen implementiert haben, die einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar haben müssen.

Über Board

Board ist die #1 Entscheidungsfindungsplattform. Board unterstützt Unternehmen dabei, ihre Organisation zu transformieren, indem Anwender intuitiv und spielerisch einfach mit Daten in einer flexiblen All-in-One-Entscheidungsfindungsplattform agieren können. Durch die Integration von Planung, Predictive Analytics und Business Intelligence ermöglicht es die Board-Plattform, eine einheitliche, akkurate und umfassende Sicht auf das Unternehmen zu erhalten, handlungsweisende Einblicke zu gewinnen und die Performance der gesamten Organisation zu steuern. Dank Board konnten weltweit agierende Konzerne wie H&M, Toyota, Coca-Cola, KPMG, Puma und HSBC ihre Unternehmenssteuerung digitalisieren.

Board International wurde 1994 gegründet und hat heute 25 Niederlassungen rund um den Globus. Bereits seit langem wird Board von führenden Analysten und hochkarätigen Experten wie Gartner, BARC, Nucleus und Dresner ausgezeichnet.

https://www.board.com/

