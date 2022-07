NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental vor Quartalszahlen von 65 auf 69 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Die Profitabilität dürfte sich im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten verbessert haben, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Höhere Preise fingen an, Früchte zu tragen. Es sei aber fraglich, ob der Zulieferer im Autogeschäft in diesem Jahr wieder profitabel agiert./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 00:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

