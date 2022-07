Wien (www.fondscheck.de) - Shareholder Value Management und Axxion haben Ende Juni den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (ISIN LU2439874319/ WKN FRA3TF) aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Nun sei der Fonds auch in Österreich zum Vertrieb zugelassen. Der ETF bilde den "Frankfurter Modern Value Index" ab, den die Investmentboutique des deutschen Starmanagers Frank Fischer gemeinsam mit Indexanbieter Solactive entwickelt habe. ...

