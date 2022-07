Mainz (ots) -Vorrundenabschluss bei der UEFA Frauen EM in England, Saison-Auftakt in der Zweiten Fußball-Bundesliga, Start der Leichtathletik-WM in den USA. WM-Halbfinale der deutschen Hockey-Damen sowie die 14. Etappe der Tour de France: "das aktuelle sportstudio" bietet seinen Zuschauerinnen und Zuschauern am Samstag, 16. Juli 2022, 23.15 Uhr im ZDF, ein volles Sportprogramm und hat zudem zwei besondere Gäste im Studio: den Big-Wave-Surfer Sebastian Steudtner, der im portugiesischen Nazaré auf einer Rekordwelle surfte, und den Fußballer Neven Subotic, zweimaliger Deutscher Meister mit Borussia Dortmund, engagiert in Projekten für soziale Gerechtigkeit und aktuell auch noch Bestseller-Autor.Direkt im Anschluss an die Live-Übertragung des abschließenden Vorrundenspiels der bereits für die K.o.-Runde qualifizierten DFB-Frauen gegen Finnland übergibt ZDF-EM-Moderator Sven Voss am Samstag, 16. Juli 2022, 23.15 Uhr, an den Kollegen Jochen Breyer, der durch das "aktuelle sportstudio" führt. In der 60-minütigen Live-Sendung richtet sich der Blick unter anderem auch nach Eugene im US-Bundesstaat Oregon, wo vom 15. bis 24. Juli 2022 erstmals eine Leichtathletik-WM in den Vereinigten Staaten stattfindet. Dort wird am Samstagabend deutscher Zeit unter anderem der 10.000-Meter-Lauf der Frauen mit Konstanze Klosterhalfen ausgetragen. In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 2022, überträgt "sportstudio live" von 2.00 bis 5.00 Uhr im ZDF unter anderem das 100-Meter-Finale der Männer sowie Kugelstoßen der Frauen und Weitsprung der Männer.Im "aktuellen sportstudio" ist zuvor der erste Spieltag der Zweiten Fußball-Bundesliga ein weiteres Thema. Im Blick stehen die Partien vom Samstagmittag Greuther Fürth - Holstein Kiel, FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg, Jahn Regensburg - Darmstadt 98, SV Sandhausen - Arminia Bielefeld sowie das Abendspiel 1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf. Ebenfalls am Samstagabend stehen die deutschen Hockey-Damen erstmals seit zwölf Jahren wieder in einem WM-Halbfinale - auch das ein Thema im "aktuellen sportstudio".Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-3802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport"das aktuelle sportstudio" in der ZDFmediathek: https://www.zdf.de/sport/das-aktuelle-sportstudio/das-aktuelle-sportstudio-vom-16-juli-2022-100.html"sportstudio"-Gast Sebastian Steudtner:https://www.zdf.de/sport/zdf-sportreportage/sebastian-steudtner-surfen-big-wave-doku-100.html"sportstudio"-Gast Neven Subotic:https://www.zdf.de/kultur/germania/germania-neven-subotic-100.htmlZDFmediathek: https://sportstudio.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5272370