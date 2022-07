Essen, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria (ots) -ALDI Spanien hat pünktlich zur deutschen Urlaubszeit seine ersten Märkte auf den Kanarischen Inseln eröffnet. In jeweils zwei Filialen auf Teneriffa und Gran Canaria gibt's ab sofort Nussbeisser-Schokolade und viele andere beliebte ALDI Eigenmarken. Das Sortiment führt auch rund 330 regionale Produkte, die von den Inseln stammen.Somit können deutsche Urlauber und natürlich auch die Bewohner der Inseln ab sofort vom günstigen ALDI Sortiment profitieren. Auf Teneriffa befinden sich die Märkte in den beliebten Ausflugszielen San Cristóbal de La Laguna und Arafo, auf Gran Canria in Las Palmas de Gran Canaria and Telde.Die Insel-Märkte sind nach dem aktuellen Filialkonzept gestaltet, das die Kundinnen und Kunden auch aus Deutschland kennen. Der Fokus liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem vergrößerten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren für unsere Kundinnen und Kunden. Die Verkaufsfläche beträgt großzügige 1.300 Quadratmeter.Dank modernster Technik wie einer Photovoltaikanlagen auf dem Marktdächern, LED-Technik und klimafreundlichem CO2-Kühlmittel sind die neuen Filialen zudem ausgesprochen nachhaltig.Schon jetzt können sich Inselbesucher auf weitere Märkte freuen, denn bereits in Kürze kommen vier zusätzliche Filialen hinzu: drei in Teneriffa und eine in Puerto del Rosario auf Fuerteventura. Insgesamt gibt es 366 ALDI Märkte in Spanien.Pressekontakt:Dr. Axel vom Schemm: presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112106/5272406