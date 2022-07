Tagesausblick für 14.07.: DAX schließt schwächer. Öl taucht unter 100 US-Dollar-Marke!

Richard Pfadenhauer,

Wie gewonnen, so zerronnen. Nach einer mühevollen Erholung in der zweiten Hälfte der zurückliegenden Woche bröckeln die Gewinne allmählich wieder ab. Am Vormittag wurden Inflationszahlen aus Deutschland, Frankreich und Spanien vorgelegt. Demnach ließ der Inflationsdruck in Deutschland zwar etwas nach. In Frankreich und Spanien legte die Inflation hingegen weiter zu. In den USA stiegen die Verbraucherpreise um 9,1 Prozent - die höchste Rate seit 14 Jahren. Prompt zogen sich viele Investoren zurück und DAX, CAC40 und EuroStoxx50 gaben deutlich nach.

Am Rentenmarkt blieben größere Reaktionen auf die Inflationsdaten aus. So stagnierten die Rendite langfristiger Staatspapiere auf Vortagesniveau. Edelmetalle wie Gold und Silber waren bei den Investoren heute erneut kaum gefragt. Vielmehr steuerte der Goldpreis kurzzeitig in Richtung 1.700 US-Dollar. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil hat bei 98 US-Dollar eine wichtige Kreuzunterstützung erreicht. Kommt nun der Rebound oder eine größere Korrektur? Der EUR/US-Dollar-Kurs stagniert derweil weiter bei der Parität.

Auto1 Group verkaufte im zweiten Quartal zwar mehr Autos als im Vorjahreszeitraum. Allerdings ließ das Wachstum gegenüber dem Vorquartal nach. Die Aktie sank daraufhin unter die Marke von EUR 7,50. Rund fünf Millionen Passagiere nutzten im Juni den Frankfurter Flughafen Fraport - ein Plus von 180 Prozent gegenüber dem Vojahresmonat. Die Aktie legte heute zwar zu. Im Bereich von EUR 40,60 zeigt sich allerdings eine Widerstandsmarke. Gerresheimer meldete für das abgelaufene Quartal ein Gewinn- und Umsatzplus. die Prognosen wurden bestätigt. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursplus.

Morgen laden Fielmann und Südzucker zur Hauptversammlung. In den USA beginnt die Berichtssaison in Fahrt. So legen JP Morgan Chase und Morgan Stanley Geschäftszahlen vor.

Pressemeldung des Bundeswirtschaftsministeriums zur wirtschaftlichen Lage im Juli

Großhandelspreise Deutschland, Juni

US-Erzeugerpreise, Juni

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 9. Juli

FED-Gouverneur Waller spricht über die wirtschaftlichen Aussichten auf dem Rocky Mountain-Wirtschaftsgipfel des Global Interdependence Center in Victor, Idaho

Widerstandsmarken: 13.100/13.440/13.570 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.670/12.740 Punkte

Der DAX eröffnete mit einem Gap nach unten und hangelte sich im weiteren Verlauf zeitweise auf 12.625 Punkte. Im späten Handel gelang die Rückkehr über die Marke von 12.700 Punkte. Damit steckt der Leitindex weiterhin in der Range zwischen 12.400 und 13.100 Punkte fest. Ein nachhaltiger Trendwechsel zeichnet sich frühesten bei einem Ausbruch aus der Range ab.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 07.04.2021 - 13.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.07.2014- 13.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis inPkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB6W3Q 2,90* 12.500 13.000 16.08.2022 DAX HB6W3E 4,22* 11.500 12.000 16.08.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.07.2022; 17:00 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB6W4T 2,22* 13.000 12.500 16.08.2022 DAX HB6W4N 1,46* 12.500 12.000 16.08.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.07.2022 17:00 Uhr

