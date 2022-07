Pepsico liefert starke Umsatzzahlen ab, doch die Anleger reagieren verhalten. Warum die Lage doch nicht so rosig aussieht, wie es auf den ersten Blick scheint, erklärt Marktexperte Mike Seidl in der Chartanalyse. Schützen süße Brause und Snacks das Depot vor Inflation und Rezession - Konsumgüterriesen mit starken Marken und soliden Dividenden gelten als starke defensive Investments. Ob die starken Preissteigerungen bei vielen Lebensmitteln nun ein Fluch oder Segen sind für die Hersteller, und was das für Anleger bedeutet, das erklärt Marktexperte Mike Seidl vom Börsendienst Americas Most Wanted. Übrigens: Hier geht es zum neuen kostenlosen Report von Americas Most Wanted: https://bit.ly/3RvMnaY Kapitel 0:00 Einleitung 0:35 Die Zahlen von Pepsico 2:25 Reaktion auf die Zahlen 4:20 Der Pepsico-Chart 8:03 Fazit