Kunden in Deutschland, Schweden, den Niederlanden, Belgien und Spanien sollen so die Möglichkeit bekommen, ihre Elektrofahrzeuge mit Solarstrom aus der Photovoltaik-Anlage vom eigenen Dach laden können. Wallbox Chargers bietet AC-Ladegeräte an, die standardmäßig mit der Energiemanagement-Software "Eco-Smart" ausgestattet sind.Svea Solar und Wallbox Chargers werden künftig gemeinsam Ladelösungen in Deutschland, Schweden, den Niederlanden, Belgien und Spanien anbieten. Dazu sind die beiden Unternehmen am Mittwoch eine Partnerschaft eingegangen. Sie wollen privaten Photovoltaik-Betreibern so ermöglichen, ...

