In ihrem gestern veröffentlichten globalen Gas-Marktbericht zum 3. Quartal geht die Internationale Energieagentur / IEA im Zuge der skizzierten künftigen interkontinentalen Nachfrage- und Lieferstrukturverschiebungen nun sogar davon aus, dass Europa bis 2025 mit über 60 % sogar den Löwenanteil zum Nettowachstum des globalen LNG-Handels beisteuern sollte - gerade auch hier dürfte FLEX LNG also langfristig ein "Geschäftseldorado" direkt im europäischen Heimatkontinent bevorstehen -, was selbst langfristig denkbare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...