Berlin - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist am Mittwoch positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilte sein Ministerium am Abend mit.



"Sowohl Schnelltest wie auch PCR-Test fielen positiv aus", sagte eine Ministeriumssprecherin. "Minister Habeck hat Erkältungssymptome. Er hat sich gemäß den rechtlichen Vorgaben in Isolation begeben." Alle Präsenztermine würden abgesagt.



"Weitere Dienstgeschäfte nimmt Minister Habeck aus dem Homeoffice wahr", so die Sprecherin. Habeck war im April schon einmal positiv auf Corona getestet worden. Später hieß es, er habe sich aber doch nicht infiziert.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de