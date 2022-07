Barclays Research veröffentlichte heute die 67. Ausgabe der Equity Gilt Study (EGS), einer der renommiertesten jährlichen Publikationen ihrer Art. Der diesjährige Bericht verbindet marktführende Makroanalysen mit einem einzigartigen Multi-Asset-Datensatz aus mehr als 100 Jahren und zieht eine Bilanz der Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine.

Darin geben die Analysten von Barclays Research einen Überblick über die Zukunft der Europäischen Währungsunion (EWU) und argumentieren, dass sich Europa in Krisenzeiten schon oft in Richtung einer weiteren Integration bewegt hat, und die jüngste Vergangenheit ist keine Ausnahme. Durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine wurden die Mitgliedsstaaten zu mehr finanzieller und politischer Zusammenarbeit gezwungen. Dazu gehören eine gemeinsame Diplomatie und Verteidigungspolitik ebenso wie eine gemeinsame Energiepolitik.

Barclays Research ist der Auffassung, dass Befürchtungen, der US-Dollar könnte seinen Status als Leitwährung verlieren, stark übertrieben sind. Da die EWU in finanzieller und politischer Hinsicht noch nicht vollständig integriert und der chinesische Renminbi (RMB) nur teilweise konvertierbar ist, gibt es keine guten Ersatzwährungen für den US-Dollar. Stattdessen könnten große Exporteure versuchen, ihre US-Leistungsbilanzüberschüsse dadurch zu verringern, dass sie sich stärker auf regionale Handelsblöcke konzentrieren, um so ihre Devisenreserven zu diversifizieren.

Parallel dazu weisen die Analysten von Barclays darauf hin, dass der Krieg Regierungen und Unternehmen dazu bringt, die Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferketten und anderer wirtschaftlicher Verflechtungen neu zu überprüfen. Dies könnte zumindest teilweise zu einer Umkehrung des jahrzehntelangen Trends zur Globalisierung führen. Schon heute sehen unsere Analysten Anzeichen für eine Rückverlagerung von kritischen Prozessen und Infrastrukturen aus dem Ausland sowie dafür, dass multinationale Unternehmen verstärkt Mitarbeiter einstellen, die näher an ihrem Heimatstandort ansässig sind.

Schließlich beleuchten die Analysten von Barclays die Auswirkungen auf das makroökonomische Umfeld, das in den letzten drei Jahrzehnten von einer Phase der "großen Mäßigung" profitiert hat, die durch relativ stabile Rahmenbedingungen in Bezug auf Wachstum, Inflation und Geldpolitik gekennzeichnet war. Wir sind der Auffassung, dass sich dies ändern könnte, was mit erheblichen Auswirkungen auf die makroökonomische Stabilität verbunden wäre.

"In der diesjährigen Equity Gilt Study untersuchen die Analysten von Barclays, wie der Krieg in der Ukraine, der auf die Pandemie gefolgt ist, die makroökonomische Landschaft wahrscheinlich dauerhaft umgestalten wird", sagt Ajay Rajadhyaksha, Global Chairman of Research bei Barclays. "Die Equity Gilt Study ist ein unverzichtbares Hilfsmittel, um die Themen und Trends zu verstehen, die auf Jahre hinaus Einfluss auf die globalen Volkswirtschaften und Märkte haben werden."

Hinweise für die Redaktion

Seit 1956 bietet die Equity Gilt Study von Barclays reichhaltige Daten, Analysen und Kommentare zu langfristigen Anlagerenditen in Großbritannien und den USA. Die Daten für das Vereinigte Königreich reichen bis 1899 zurück, während die Daten für die USA, die vom Center for Research in Security Prices an der Universität von Chicago zur Verfügung gestellt wurden, ab 1925 erhoben wurden.

