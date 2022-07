DGAP-Ad-hoc: HUGO BOSS AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung

HUGO BOSS AG: HUGO BOSS ERHÖHT PROGNOSE FÜR 2022 DANK BESCHLEUNIGTER DYNAMIK IN Q2



13.07.2022 / 18:58 CET/CEST

Metzingen, 13. Juli 2022 HUGO BOSS ERHÖHT PROGNOSE FÜR 2022 DANK BESCHLEUNIGTER DYNAMIK IN Q2 Währungsbereinigter Konzernumsatz in Q2 2022 legt um 34 % auf 878 Mio. EUR zu, Anstieg von 29 % gegenüber Q2 2019

EBIT in Q2 beläuft sich auf 100 Mio. EUR, deutlich über Vorjahresniveau

Ausblick für das Geschäftsjahr 2022: Umsatz soll nunmehr auf Rekordniveau von 3,3 Mrd. EUR bis 3,5 Mrd. EUR steigen (+20 % bis +25 %); EBIT soll auf einen Betrag von 285 Mio. EUR bis 310 Mio. EUR steigen (+25 % bis +35 %)

Nach dem erfolgreichen Start in das Jahr hat HUGO BOSS seine finanzielle und operative Entwicklung im zweiten Quartal weiter beschleunigt. Die anhaltend erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie "CLAIM 5" sowie die Anfang 2022 begonnene Erneuerung des Markenauftritts von BOSS und HUGO trugen zu dieser Dynamik bei. Infolgedessen verzeichnete HUGO BOSS starke Umsatz- und Ergebnisverbesserungen im Vergleich zum Vorjahr und hat damit die allgemeinen Markterwartungen für das zweite Quartal deutlich übertroffen. Auf vorläufiger Basis legte der währungsbereinigte Konzernumsatz im zweiten Quartal um 34 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. In Konzernwährung stieg der Umsatz im Dreimonatszeitraum um 40 % auf insgesamt 878 Mio. EUR (Q2 2021: 629 Mio. EUR). Das ist der höchste Umsatz, den HUGO BOSS jemals in einem zweiten Quartal erzielt hat. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 stieg der währungsbereinigte Konzernumsatz um 29 % (Q2 2019: 675 Mio. EUR). Dies stellt eine weitere Beschleunigung gegenüber dem ersten Quartal dar, angetrieben durch eine besonders starke Nachfrage in Europa und Amerika. Auf vorläufiger Basis erzielte HUGO BOSS im zweiten Quartal 2022 einen operativen Gewinn (EBIT) in Höhe von 100 Mio. EUR und lag damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres (Q2 2021: 42 Mio. EUR). Dies spiegelt in erster Linie das starke Umsatzwachstum sowie eine spürbare Verbesserung der Bruttomarge wider. Letztere profitierte insbesondere von einem Anstieg der zum vollen Preis verkauften Produkte. Im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau stieg das EBIT um 25 % (Q2 2019: 80 Mio. EUR). Vor dem Hintergrund der starken Umsatz- und Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal und unter Berücksichtigung der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten hebt HUGO BOSS seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr an. Das Unternehmen prognostiziert nunmehr, den Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2022 zwischen +20 % und +25 % auf ein Rekordniveau von 3,3 Mrd. EUR bis 3,5 Mrd. EUR steigern zu können (bisherige Prognose: Anstieg zwischen +10 % und +15 % auf ein Niveau von 3,1 Mrd. EUR bis 3,2 Mrd. EUR). Für das EBIT im Geschäftsjahr 2022 wird fortan ein Anstieg zwischen +25 % und +35 % auf einen Betrag zwischen 285 Mio. EUR und 310 Mio. EUR erwartet (bisherige Prognose: Anstieg zwischen +10 % und +25 % auf einen Betrag zwischen 250 Mio. EUR und 285 Mio. EUR). HUGO BOSS veröffentlicht die vollständigen Ergebnisse des zweiten Quartals 2022 am 3. August (7:30 Uhr MESZ). Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Kontakt:

13.07.2022 CET/CEST

