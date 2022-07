DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.32 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.453,97 -0,95% -19,65% Stoxx50 3.476,07 -1,02% -8,97% DAX 12.756,32 -1,16% -19,70% FTSE 7.156,37 -0,74% -2,37% CAC 6.000,24 -0,73% -16,12% DJIA 30.846,33 -0,44% -15,11% S&P-500 3.810,02 -0,23% -20,06% Nasdaq-Comp. 11.260,94 -0,03% -28,02% Nasdaq-100 11.747,82 +0,02% -28,02% Nikkei-225 26.478,77 +0,54% -8,03% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 152,74% +7 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 95,37 95,84 -0,5% -0,47 +32,2% Brent/ICE 98,61 99,49 -0,9% -0,88 +31,6% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 180,50 175,10 +4,6% 7,89 +32,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.737,95 1.726,16 +0,7% +11,79 -5,0% Silber (Spot) 19,23 18,93 +1,6% +0,30 -17,5% Platin (Spot) 862,70 849,38 +1,6% +13,33 -11,1% Kupfer-Future 3,31 3,30 +0,4% +0,01 -25,5% YTD zu Vortagsschluss

Die mit den Zinsspekulationen verbundenen Rezessionsängste in Verbindung mit dem festen US-Dollar bremsen die Erdölpreise. Diese hatten allerdings am Dienstag schon eine rasante Talfahrt hingelegt, wobei die Preise für die Sorten WTI und Brent unter 100 Dollar je Barrel absackten, so dass sich die Verluste nun in Grenzen halten. Auch die deutlich gestiegenen Ölvorräte der USA belasten nicht weiter.

Der Goldpreis erholt sich derweil mit dem leicht nachgebenden Dollar. Das Edelmetall dürfte auch vor dem Hintergrund der ungewissen Wirtschaftsaussichten gesucht sein.

FINANZMARKT USA

Nach herben Verlusten zu Handelsbeginn erholen sich die US-Börsen im Verlauf von ihren Tagestiefs. Der erste Schrecken über die unerwartet stark gestiegenen Verbraucherpreise lässt nach. Einen Anteil daran dürften nach Aussagen aus dem Handel beschwichtigende Worte des US-Präsidenten haben: Joe Biden räumte zwar ein, dass das Niveau der Inflation "inakzeptabel" hoch sei, nannte die Daten aus dem Juni aber auch "veraltet". Sie spiegelten etwa noch nicht die seither deutlich gesunkenen Benzinpreise wider. Schon marginal höhere Werte hätten die Aussicht auf eine forsche Gangart der Fed bei der Inflationsbekämpfung untermauert. Nun deuten die Werte möglicherweise sogar auf eine noch straffere Geldpolitik der Fed hin. Bei steigenden Zinserwartungen verliert der Bankensektor 1,9 Prozent, obwohl höhere Zinsen das Geschäftsmodell der Institute begünstigen. Doch überwögen nun die Rezessionsbefürchtungen, heißt es. Delta Air Lines sinken um 6,7 Prozent. Die Fluggesellschaft verfehlte gewinnseitig die Markterwartungen. Fastenal fallen um 5,8 Prozent, die Umsatzentwicklung enttäuscht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages:

- DE/Fortsetzung Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Lufthansa AG Boden, Technik, Systems,

Technik Logistik, Dienstleistungen, Cargo und Service Gesellschaft (LSG)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Eine Verkaufswelle schwappte über die Börsen, als aus den USA die Inflationsdaten veröffentlicht wurden. Der Inflationsdruck hat dort im Juni weiter zugenommen, wobei die Jahresrate auf den höchsten Stand seit fast 41 Jahren gestiegen war. Der Euro rutschte nach den US-Daten kurzfristig unter die Dollar-Parität, erholte sich aber schnell wieder. Auch Anleihen gerieten unter Druck, dürfte die US-Notenbank nun doch die Zinsen stärker anheben als bisher erwartet. In Folge stieg die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren auf zwischenzeitlich 1,20 Prozent. Gerresheimer zogen um 3,1 Prozent an. Das Ergebnis je Aktie habe die Prognosen deutlich geschlagen, so Händler. Bei Flatexdegiro (-2,2%) hatten sich Handelsaktivitäten und Kundenakquisition laut Deutscher Bank wie erwartet beträchtlich verringert. Die bereinigte EBIT-Marge habe die Erwartungen verfehlt. Fraport konnte beim Passagieraufkommen im Juni deutlich zulegen, der Wert schloss knapp im Minus. Für Allgeier ging es um 7,9 Prozent nach unten, weil die Bafin den Abschluss 2020 prüfen will. Renault (-2,1%) und Vitesco Technologies (+1,8%) kooperieren bei der Entwicklung von Leistungselektronik für Elektro- und Hybridantriebe. Telekom Austria stiegen um 0,8 Prozent. Das Unternehmen hatte besser als erwartet ausgefallene Zahlen vorgelegt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:17 Mo, 17:42 % YTD EUR/USD 1,0088 +0,5% 1,0032 1,0077 -11,3% EUR/JPY 138,48 +0,9% 137,46 138,42 +5,8% EUR/CHF 0,9863 +0,1% 0,9852 0,9877 -4,9% EUR/GBP 0,8460 +0,2% 0,8424 0,8470 +0,7% USD/JPY 137,28 +0,3% 137,03 137,34 +19,3% GBP/USD 1,1924 +0,3% 1,1909 1,1897 -11,9% USD/CNH (Offshore) 6,7174 -0,3% 6,7297 6,7152 +5,7% Bitcoin BTC/USD 19.263,32 -0,4% 19.465,47 20.410,60 -58,3%

Der Euro geriet mit den extrem hohen US-Inflationsdaten zunächst unter Druck, weil diese ein noch forscheres Zinstempo der Fed suggierten. Doch war der erneute Inflationsanstieg vor allem den Benzinpreisen geschuldet, diese sind aber im Juli deutlich gesunken.

Der kanadische Dollar zieht derweil zu seinem US-Pendant an. Während über eine 100-Basispunkte-Zinserhöhung der US-Notenbank bislang nur spekuliert wird, hat die Bank of Canada diesen Schritt am Mittwoch schon vollzogen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Teilnehmer sprachen trotz der vielerorts zu verzeicxhnenden kleinen Aufschläge von Zurückhaltung vor dem mit Spannung erwarteten Bericht zu den US-Verbraucherpreisen. Aber neben der Fed drehen auch andere Notenbanken kräftig an der Zinsschraube. So haben gleich zwei Zentralbanken - die südkoreanische und die neuseeländische - den Leitzins um jeweils 50 Basispunkte erhöht. Kleinere Aufschläge an manchen Börsenplätzen wie Seoul führten Teilnehmer auch auf die am Vortag deutlich gesunkenen Ölpreise zurück. Derweil zeigten sich die asiatischen Währungen konsolidiert, wobei der Dollar gegen den Yen weiter zur Stärke neigte. Im Zuge der Rezessionsängste werden weitere Verluste der asiatischen Währungen gegen den Dollar erwartet. Am japanischen Markt sorgten Gewinne in Auto- und Luftfahrtwerten für leichte Aufschläge im Nikkei-225. Mit dem leichteren Ölpreis verloren Inpex 1,7 Prozent. Kräftige Aufschläge verbuchte der taiwanische Markt - beflügelt von der Aussicht auf staatliche Interventionen zur Stabilisierung des Marktes. In Hongkong beobachteten Händler eine technische Erholung nach zwei Verlusttagen. Die jüngste Bankenkrise im ländlichen Raum habe jedoch die Besorgnis der Anleger über die Auswirkungen der Verlangsamung des Immobiliensektors auf das Bankensystems geschürt, so KGI. Sorgen wegen der Covid-Pandemie und den Maßnahmen dagegen hatten zunächst in Festlandschina belastet, bis sich der Markt leicht ins Plus vorrobbte. Gestützt wurde er von positiven Exportdaten. In Südkorea halfen Fluglinien und Elektronikwerte dem Leitindex. Derweil hat die neuseeländische Zentralbank zum dritten Mal in Folge ihren Leitzins um 50 Basispunkte angehoben. Der Leitindex NZX-50 schloss knapp im Plus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

INTERVIEW/Welche Chancen Merck-Preisträger Erb in Fotosynthese 2.0 sieht

Ein Team um den Biologen und Chemiker Tobias Erb am Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg forscht daran, das Treibhausgas Kohlendioxid aus der Luft abzuscheiden und in neue chemische Bausteine für andere nützliche Produkte umzuwandeln: Antibiotika, Nahrungsmittel oder Basischemikalien zum Beispiel. Außerdem könnte die Technologie zur Klimawende beitragen. Erb spricht im Interview mit Dow Jones Newswires von einer "Fotosynthese 2.0". Für diese Forschung erhält Erb am Mittwoch den mit 1 Million Euro dotierten "Future Insight Price" des Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzerns Merck.

Allgeier: Bafin-Prüfung ausschließlich wegen Nagarro-Abspaltung

Die Allgeier SE hat bekräftigt, dass die am Vortag bekanntgewordene Prüfung der Finanzaufsicht Bafin im Zusammenhang mit der Abspaltung der Nagarro SE steht. Es gehe dabei ausschließlich um die Darstellung der Abspaltungstransaktion im Konzernabschluss der Allgeier SE zum 31.Dezember 2020. Es gebe keine Auswirkungen auf die Unternehmen Allgeier und Nagarro. Auch die Transaktion selbst stehe nicht infrage.

Lufthansa streicht weitere 2.000 Flüge bis Ende August

Die Lufthansa streicht wegen Personalmangels weitere 2.000 Flüge bis Ende August. Annulliert würden Flüge von den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München, sagte am Mittwoch ein Unternehmenssprecher. Zielrichtung sei weiterhin, mit der Streichung einzelner Flüge "das System zu entlasten". Es gebe "erste Indikationen", dass dies funktioniert.

Klöckner & Co übernimmt Hernandez Stainless und RSC Rostfrei Coilcenter

