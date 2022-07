Am 08.07. nahmen wir in einer weiteren Transaktion zur Erhöhung der künftigen Renditestetigkeit des Strategiedepots / Wikifolio-Zertifikats NTG24 AKTIEN SPEKULATIV die Aktie von OPTION CARE HEALTH, des US-weit größten Entwicklers und Anbieters medizinischer Infusionsverfahren, neu in dieses Depot auf, womit der Netto-Aktieninvestitionsgrad dieses Depots zum zurückliegenden Wochenschluss weiterhin nur sehr vorsichtig dosiert auf knapp 26 % ausgebaut wurde.Bereits seit seiner Gründung 1979, erst recht aber seit ihrem im Mai 2015 vollzogenen Spin-Off aus ...

