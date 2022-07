TEMECULA, Kalifornien, July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group ("Gruppe") von Nikkiso Cryogenic Industries, ein Teil der Unternehmensgruppe Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich, die Integration des Aftermarket-Service von Nikkiso Cryo in das Nikkiso Cryogenic Service (NCS) Netzwerk bekannt geben zu können.



Mit dieser Integration erweitert NCS sein Aftermarket-Service- und Supportangebot auf Pumpen und Turboexpander von Nikkiso Cryo und Nikkiso ACD. Darüber hinaus baut das Unternehmen seine globale Präsenz für den Nikkiso Cryo Aftermarket aus, indem es den Direktvertrieb und den Außendienst durch alle seiner weltweiten Niederlassungen unterstützt. Das Außendienstteam wird sowohl in seinen Zentren als auch vor Ort Überholungen und Inbetriebnahmen durchführen und so lokal und regional schnelle Unterstützung leisten können.

In jeder der Niederlassungen steht werksgeschultes Personal bereit, das sich mit allen Nikkiso-Produktlinien bestens auskennt. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein großes Ersatzteillager, das eine schnelle Lieferung von Equipment ermöglicht und kostspielige Ausfallzeiten minimiert.

"Wir freuen uns darauf, mit dieser Erweiterung unsere Ressourcen und unseren Service zu optimieren. Dadurch können wir auch schneller auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren und individuelle Unterstützung, Service und Lösungen anbieten", so Jim Estes, President von Nikkiso Cryogenic Service.

Diese Integration spiegelt das kontinuierliche Engagement von Nikkiso wider, sowohl global als auch lokal für seine Kunden präsent zu sein.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt ein Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) fertigen und warten technische Geräte zur Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase und Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Rückgewinnung von Abwärme. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com .