Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 11. Juli 2022 veröffentlichten die Shanghai Futures Exchange (SHFE) und ihre Tochtergesellschaft Shanghai International Energy Exchange (INE) die Handelsvolumenstatistik für das zweite Quartal 2022.Höhepunkte:Das Gesamthandelsvolumen der SHFE erreichte im zweiten Quartal 2022 417.144 Tausend Lots, wobei das durchschnittliche tägliche Open Interest bei 7.954 Tausend Lots lag. Die Gesamtzahl der Handelstage lag bei 59.- Das Gesamthandelsvolumen von Kupfer im zweiten Quartal belief sich auf 9.024 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 338 Tausend Lots erreichte- Das Gesamthandelsvolumen von Aluminium im zweiten Quartal betrug 24.450 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 422 Tausend Lots erreichte- Das Gesamtvolumen des Nickelhandels im zweiten Quartal belief sich auf 7.572 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 93 Tausend Lots erreichte- Das Gesamtvolumen des Goldhandels im zweiten Quartal belief sich auf 9.444 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 230 Tausend Lots erreichte- Das Gesamthandelsvolumen von Silber im zweiten Quartal belief sich auf 33.771 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 739 Tausend Lots erreichte- Das Gesamthandelsvolumen von Bewehrungsstahl im 2. Quartal belief sich auf 119.711 Tausend Lose, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 2.535 Tausend Lose erreichte- Das Gesamthandelsvolumen für Heizöl im 2. Quartal belief sich auf 47.939 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 486 Tausend Lots erreichte- Das Gesamthandelsvolumen der Kupferoptionen im zweiten Quartal belief sich auf 2.467 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 45 Tausend Lots erreichte- Das Gesamthandelsvolumen der Goldoptionen im zweiten Quartal belief sich auf 1.017 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 33 Tausend Lots erreichte- Ausführlichere Daten finden Sie hier: http://www.shfe.com.cn/en/MarketData/Das Gesamthandelsvolumen für INE erreichte im zweiten Quartal 2022 29.476 Tausend Lots, bei einem durchschnittlichen täglichen Open Interest von 263 Tausend Lots. Die Gesamtzahl der Handelstage lag bei 59.- Das Gesamthandelsvolumen von Kupfer im zweiten Quartal belief sich auf 1.503 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 23 Tausend Lots erreichte- Das Gesamtvolumen des Rohölhandels im zweiten Quartal belief sich auf 14.773 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 64 Tausend Lots erreichte- Das Gesamthandelsvolumen von LSFO Q2 betrug 8.806 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 86 Tausend Lots erreichte- Das Handelsvolumen des TSR 20 Q2 belief sich auf 2.914 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 86 Tausend Lots erreichte- Das Handelsvolumen von Rohöloptionen lag im zweiten Quartal bei 1.479 Tausend Lots, während das durchschnittliche tägliche Open Interest 17 Tausend Lots erreichte- Ausführlichere Daten finden Sie hier: http://www.ine.cn/en/statements/Informationen zu SHFEMit dem Ziel, der Realwirtschaft zu dienen, unterliegt die Shanghai Futures Exchange ("SHFE") der einheitlichen Regulierung durch die China Securities Regulatory Commission ("CSRC") und organisiert den von der CSRC genehmigten Futures-Handel nach den Grundsätzen der Offenheit, Unparteilichkeit, Fairness und Integrität. Derzeit sind an der SHFE 20 Futures-Kontrakte und 6 Rohstoffoptionen zum Handel verfügbar.Informationen zu INEDie 2013 in der Pilot-Freihandelszone China (Shanghai) registrierte Shanghai International Energy Exchange ("INE") betreibt die Notierung, das Clearing, die Abrechnung und die Lieferung von Futures, Optionen und anderen Derivaten, formuliert Geschäftsregeln, führt die Selbstregulierung durch, veröffentlicht Marktinformationen und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Technologie, Handelsplatz und Einrichtungen.