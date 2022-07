Sechs führende Vertreter von Wirtschaftshochschulen und aus der Industrie aus Indien, Südafrika, Spanien und den USA treten dem Vorstand bei.

RESTON, Virginia, July 14, 2022bekannt gegeben: (von den beteiligten Hochschulen gewählt) Isabelle Bajeux-Besnainou, Dekanin und Professorin für Finanzen, Tepper School of Business, Carnegie Mellon University; W. Bruce DelMonico, stellvertretender Dekan für Zulassungen, Yale School of Management, Yale University; Catherine Duggan, Direktorin (Dekanin), Graduate School of Business, University of Cape Town; Anthony Wilbon, Dekan, School of Business, Howard University; (vom Vorstand berufen, um offene Stellen zu besetzen) Mukesh Butani, Gründer und geschäftsführender Partner, BMR Legal Advocates sowie Itziar de Ros, Direktorin für Corporate Marketing and Communications, IESE Business School, University of Navarra. Die Amtszeit der neuen Vorstandsmitglieder begann am 1. Juli.



"Wir sind hocherfreut und dankbar für die sechs herausragenden Persönlichkeiten aus vier Kontinenten, die in den Vorstand des GMAC berufen wurden und unterschiedliche und inspirierende Perspektiven in Bezug auf die Managementausbildung mitbringen", so Sangeet Chowfla, Präsident und CEO des GMAC. "Da sich die Industrie weiterentwickelt und sich der sich ständig verändernden Landschaft anpasst, ist die Aufnahme der neuen Vorstandsmitglieder ein Zeichen für das starke Engagement des GMAC für seine globale Mission, Wirtschaftshochschulen und Kandidaten zusammenzubringen, um das Wachstum der Wirtschaftsausbildung zu fördern."

Neue GMAC-Vorstandsmitglieder

Isabelle Bajeux-Besnainou, Dekanin und Professorin für Finanzen, Tepper School of Business, Carnegie Mellon University

Dr. Isabelle Bajeux-Besnainou ist die 10. Dekanin der Tepper School of Business und Inhaberin der Richard-P.-Simmons-Professur für Finanzen. Seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2020 hat Bajeux die Führungsstruktur reorganisiert und neue Studiengänge ins Leben gerufen, die den Tepper-Studenten neue Möglichkeiten und mehr Flexibilität bieten. Außerdem hat sie den ersten umfassenden DEI-Strategieplan der Tepper School ins Leben gerufen, um Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion zu fördern. Die Tepper School gilt als eine Wiege der Managementwissenschaften und arbeitet häufig mit den anderen renommierten Schulen der Carnegie Mellon University zusammen. In diesem Sinne hat Bajeux die Markenpositionierung der Tepper School als die Schule der "Intelligenten Zukunft" aufgefrischt, in der die Studierenden lernen, die Macht der Daten mit menschlichem Urteilsvermögen und Vorstellungskraft zu kombinieren, um bessere Entscheidungen zu treffen. Vor ihrer Tätigkeit an der Tepper School war Bajeux Dekanin der Desautels Faculty of Management der McGill University in Montreal, Quebec, wo sie das Programm für Einzelhandelsmanagement leitete und mehrere neue Masterstudiengänge einführte.

Mukesh Butani, Gründer und geschäftsführender Partner, BMR Legal Advocates

Mukesh Butani ist Gründer und geschäftsführender Partner von BMR Legal Advocates, einer führenden Anwaltskanzlei. Er war auch Mitbegründer und Vorsitzender von BMR Advisors, einem der führenden indischen Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Steuern, Risiko und M&A. Er hat sich auf internationale Unternehmenssteuern und Transfer-Pricing spezialisiert und verfügt über Erfahrung in der Beratung von multinationalen Unternehmen und indischen Konzernen in einer Reihe von Fragen im Zusammenhang mit der Reorganisation von Unternehmen, der grenzüberschreitenden Strukturierung und Steuerstreitigkeiten. Butani war stellvertretender Vorsitzender der ICC Paris Tax Commission und Mitglied des Ständigen Wissenschaftlichen Ausschusses der International Fiscal Association und des OECD BIAC. Er ist Wirtschaftsprüfer und hat einen Doppel-Bachelor in Rechnungswesen und in Finanzmanagement und Recht. Er ist als unabhängiges Vorstandsmitglied in ausgewählten führenden multinationalen Unternehmen und indischen Konzernen tätig und ist Gastdozent an der Universität Wien und der Universität Lausanne.

Itziar de Ros, Direktorin für Corporate Marketing and Communications, IESE Business School, University of Navarra

Itziar de Ros ist Direktorin für Corporate Marketing and Communications an der IESE Business School in Barcelona. In dieser Funktion ist de Ros für die Marketing- und Kommunikationsstrategie des IESE an allen Standorten verantwortlich. Sie kam 2007 zum IESE, nachdem sie im Marketing von DuPont in Genf, Schweiz, tätig war. Im Jahr 2011 wurde de Ros zur Direktorin für MBA-Zulassungen am IESE ernannt, eine Position, die sie sechs Jahre lang innehatte und in der sie ein Team von 20 Mitarbeitern aus 12 verschiedenen Ländern leitete. Seit 2021 ist de Ros Mitglied des Verwaltungsrats von Raventós Codorniu, einem der renommiertesten Wein- und Sektunternehmen Europas. Sie ist auch Mitglied des Beirats von Navozyme, einem Unternehmen für Blockchain-Lösungen mit Sitz in Singapur. Sie besitzt einen MBA des IESE sowie einen Master in Digitaler Transformation und einen BA in Betriebswirtschaft von der Universität Navarra.

W. Bruce DelMonico, stellvertretender Dekan für Zulassungen, Yale School of Management, Yale University

Bruce DelMonico ist stellvertretender Dekan für Zulassungen an der Yale School of Management. Er kam 2004 zu Yale SOM und leitet seit 2006 die Zulassungsstelle. Während seiner Zeit in Yale war DelMonico an der Entwicklung neuer Technologien und neuartiger Methoden der Kandidatenbewertung beteiligt, darunter auch an der frühen Entwicklung des Slate-CRM-Systems, der Verwendung asynchroner Videofragen und der Einführung von nicht-kognitiven Forced-Choice-Bewertungen. Er war Mitglied einer Reihe von branchenbezogenen Gremien und ist ein ehemaliger Treuhänder der Hopkins School in New Haven, Connecticut. Vor seiner Zeit in Yale war DelMonico als Anwalt vor allem mit Rechtsstreitigkeiten in den Bereichen First Amendment, Wirtschaftskriminalität und Handel befasst, darunter vorwiegend Fälle mit einer Schadenshöhe von 10 Millionen bis 10 Milliarden Dollar. Bruce hat einen Bachelor-Abschluss in Englisch mit Auszeichnung von der Brown University, einen Master-Abschluss in Literatur von der University of Texas in Austin und einen Abschluss in Jura von der University of Virginia School of Law.

Catherine Duggan, Direktorin (Dekanin), Graduate School of Business, University of Cape Town

Catherine Duggan ist Direktorin (Dekanin) der Graduate School of Business an der University of Cape Town (UCT GSB). Ihre Forschungsarbeit befasst sich mit der politischen Ökonomie der Entwicklung in Afrika, wo sie seit mehr als 20 Jahren in zwei Dutzend Ländern tätig ist. Bevor sie an die UCT GSB kam, war sie Vizedekanin der African Leadership University School of Business - einer neuen Wirtschaftshochschule in Ruanda - und Gastwissenschaftlerin an der Saïd Business School der Universität Oxford. Sie gehörte fast ein Jahrzehnt lang der Fakultät der Harvard Business School an und erhielt mehrere Auszeichnungen für ihre Lehrtätigkeit. Sie war die erste Frau in der Geschichte der Hochschule, die zwei Jahre in Folge mit dem Faculty Award for Outstanding Teaching im Pflichtlehrplan ausgezeichnet wurde. Sie erwarb einen Doktortitel der Stanford University und einen Bachelor of Arts mit Auszeichnung der Brown University, beide in Politikwissenschaften.

Anthony Wilbon, Dekan, School of Business, Howard University

Dr. Anthony Wilbon ist der Dekan der Howard University School of Business. Zu Dr. Wilbons Forschungsschwerpunkten gehören Technologiestrategie, technologische Innovation und Unternehmertum, Betriebsmanagement, Projektmanagement, Lebenszyklus der Systementwicklung und Forschungsmethodik. Bevor er zur Howard University kam, war Dr. Wilbon Fakultätsmitglied an der Earl Graves School of Business and Management der Morgan State University. Zuvor war er in technischen und leitenden Positionen bei verschiedenen Organisationen tätig, darunter das Board of Governors of the Federal Reserve System, Booz-Allen and Hamilton, Inc., American Management Systems, Inc. und Westinghouse Electric Corporation. Dr. Wilbon ist ein angesehener Akademiker, der einen BS in Elektrotechnik an der Michigan State University, einen MBA an der Howard University School of Business und einen Ph.D. an der George Washington University in Management of Science, Technology and Innovation erworben hat. Außerdem wurde er mit dem Fulbright International Education Administrators Award (Frankreich) ausgezeichnet.

Neben den vorgenannten, neu gewählten Vorstandsmitgliedern wurde Sanjiv Kapur, ein unabhängiger Berater, für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. GMAC dankt auch seinen scheidenden Vorstandsmitgliedern und würdigt deren Leistungen: William (Bill) Boulding, Dekan und Inhaber der J.-B.- Fuqua-Professur für Betriebswirtschaftslehre, Fuqua School of Business der Duke University; Tom Buiocchi, geschäftsführender Berater und ehemaliger CEO von Service Channel; Erika James, Dekanin der Wharton School der University of Pennsylvania; Peter Johnson, stellvertretender Dekan, Vollzeit-MBA-Programme und Zulassungen, Haas School of Business der University of California, Berkeley; Soojin Kwon, geschäftsführende Direktorin, Vollzeit-MBA-Zulassung und Studentenerfahrung, Ross School of Business der Universität von Michigan; und Donna Rapaccioli, Dekanin der Gabelli School of Business und Dekanin der Wirtschaftsfakultät der Fordham University.

