Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -ADO (A DECE OASIS) (https://bit.ly/3nZwI6g), die innovative Elektrofahrradmarke, wird auf der 30. EUROBIKE-Messe in Frankfurt am Main vom 13. bis 17. Juli 2022 zum ersten Mal auftreten und auch die eingebauten Produkte der T-Serie mit Drehmomentsensor und die Produkte der M-Serie mit Bafang-Mittelmotor vorstellen.Zur T-Serie gehören A20 TXE, A20F TXE, DECE 300TXE und A26S TXE. Zu den am meisten erwarteten M-Serien gehören DECE 200FM, DECE 260STM und DECE 300M, die auch die Mid-Motor-Produkte sind, die von ADO (https://bit.ly/3nZwI6g) zum ersten Mal veröffentlicht werden.Der DECE 300M ist das herausragende Produkt mit dem passenden Drehmomentsensorsystem des Bafang M510 Mid Motors, um eine feinfühlige Reaktion und einen leichten Anstieg zu erreichen. Das Drehmoment des Bafang-Mittelmotors beträgt bis zu 95 Nm. Die kraftvolle Beschleunigung und die Fähigkeit, bergauf zu fahren, sorgen für einen kraftvollen Anstieg von 15 Minuten und bringen ein überwältigendes Fahrerlebnis.Die EUROBIKE-Messe ist die Plattform mit dem größten internationalen Einfluss in der Industrie und bietet Marken eine Plattform zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit der Welt. Die Marke ADO wird zur Teilnahme an der Messe eingeladen, die erneut die rasante Entwicklung und das hohe Ansehen der Marke bezeugt.Der ADO (https://bit.ly/3nZwI6g)-Markenstand in der Halle Nr. 9 des Messegeländes ist A04. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.ADO-Labor und Projekt für kohlenstoffarmes ReisenDas ADO F&E-Zentrum und -Labor wurde mit der Qualifikation des SGS QTL-Labors ausgezeichnet und führte eine strategische Zusammenarbeit mit SGS im Rahmen des "Low Carbon Travel Project" durch. Dies ist auch die erste kohlenstoffarme Projektkooperation, die SGS in der EBIKE-Industrie durchführt. ADO hat mit seiner starken Technologie einen hervorragenden ersten Schritt getan. Dies ist die neue Stufe der Marke ADO und zeugt auch von der festen Entschlossenheit von ADO, sich zu einer Marke für technologische Innovationen in der vertikalen Industrie des elektronischen Reisens zu entwickeln.CO2-armes Reisen ist der Lebensstil und die Reisekultur, die von den Nutzern im Allgemeinen verfolgt werden, und die spezifische Verkörperung von ADO, um den ursprünglichen Anspruch zu erhalten und nutzerorientiert zu sein.Das gesamte Produktdesign von ADO verkörpert die Lebenseinstellung "Low Carbon", was das Material betrifft, ist es geruchs- und giftfrei und auf den Umweltschutz ausgerichtet, was die Funktion betrifft, können neue Energiebatterien die Umweltproduktion schonen.Informationen zu ADOADO (https://bit.ly/3nZwI6g) hat heute bereits über 16 Patente und 6 Software-Urheberrechte erworben. ADO hat das G-Drive-Doppelmodul-Steuersystem entwickelt und Wettbewerbsvorteile geschaffen. ADO investierte viel in Produktforschung und -entwicklung sowie in die Produktionsqualität und erhielt die Zertifizierungen CE SGS und DEKRA. Bis heute hat ADO die wichtigsten europäischen Plattformen wie Decathlon und Mediamarket nacheinander betreten.ADO (https://bit.ly/3nZwI6g) ist stets benutzerorientiert und legt großen Wert auf gute Produktqualität und Service, um den täglichen Arbeitsweg der Verbraucher zu schützen und mehr Lebensmöglichkeiten für die Benutzer zu schaffen. ADO hat sich zum Ziel gesetzt, eine elektronische Fahrgemeinschaft voller Liebe und Wachstum aufzubauen. ADOs strategisches Ziel ist es, sich zu einer globalen Marke für technologische Innovationen zu entwickeln, die die vertikale Industrie des elektronischen Reisens ins Leben ruft.Durchqueren Sie Ihre Stadt, ADO EBIKE\uff1bKontakt:AmyE: marketing@adoebike.comTel.: +86 13928317901W: www.adoebike.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1858352/image_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1858354/image_2.jpgOriginal-Content von: ADO EBIKE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161593/5272499