SUHL (dpa-AFX) - 'Freies Wort' (Suhl) zu 'Elster'-Chaos bei der Grundsteuerreform:

Dies alles schürt das Misstrauen gegen den Fiskus, weil am Ende für manchen Eigentümer eine höhere Grundsteuer stehen könnte - und es verstärkt die Fragen nach dem Sinn der massenhaften Datenerfassung. Denn die meisten geforderten Angaben liegen den Behörden vor. Das große Manko besteht in den nicht vernetzten Dateninseln des föderalen Staates - in Katasterämtern und Finanzämtern, in Kommunen und Bundesländern. Das "Elster"-Chaos unterstreicht den Handlungsbedarf, dieses digitale Entwicklungsland zu erneuern./zz/DP/stk