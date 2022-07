Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in den deutschen Seehäfen sind ohne Ergebnis verlaufen. Ungeachtet eines erneut erhöhten Angebots des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) in Höhe von bis zu 12,5 % war ver.di nicht bereit, eine Lösung am Verhandlungstisch zu erzielen. HHLA CTT CTB. Foto © HHLA / Thies Rätzke Zuletzt hatte der...

