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PR Newswire
14.07.2022 | 08:22
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

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Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.2895 USDIE00BJXRZ273
13 JULY 2022

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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.2224 USDIE00BLRPQH31
13 JULY 2022

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RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.8169 USDIE00BLRPQJ54

13 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF3.8676 USDIE00BLRPRR04

13 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		2.9665 USDIE00BLRPRQ96

13 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.1288 USDIE000HJV1VH3

13 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.0482 USDIE000QRNAC66

13 JULY 2022
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