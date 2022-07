NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 93 auf 88 Euro gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Im zweiten Quartal dürften sich Produktionsstörungen und höhere Rohmaterialpreise bei Mercedes und BMW in niedrigeren Margen bemerkbar gemacht haben, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei Mercedes reflektierten seine bis 2024 angepassten Schätzungen nun seine neuesten Ansichten. Die Zielsenkung begründete er außerdem mit einem reduzierten Bewertungsmultiplikator./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 05:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

