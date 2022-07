The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.07.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.07.2022



ISIN Name

DE000A14JZK3 BAD.-WUERTT.LSA 20/22

XS1644429695 CNAC (HK) FIN. 17/22

DE000A14JZE6 BAD.-WUERTT.LSA 19/22

XS1551293019 EIB EUR. INV.BK 17/22 MTN

US045167EN94 ASIAN DEV.BK 19/22 MTN

FR0013016631 TDF INFRASTRUCT. 15/22

US24701M1036 DELIVERY HERO SE ADR /0,1

LU0119067295 JPM-GBL EQU.FD ADDL INVESTMENT

DELIVERY HERO SE ADR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de