The following instruments on XETRA do have their first trading 14.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.07.2022Aktien1 DE000A31C255 SFC Energy AG BZR2 CA02312A1066 Amaroq Minerals Ltd.Anleihen/ETF1 XS2497520887 Celanese US Holdings LLC2 FR001400BS43 SAS Nerval3 DE000DD5A0V3 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4 AT0000A2YPL1 Erste Group Bank AG5 US459058KJ14 International Bank for Reconstruction and Development6 US05584KAM09 BPCE S.A.7 CA110709GH99 British Columbia, Provinz8 CA11070TAL22 British Columbia, Provinz9 XS2080206092 China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding Ltd.10 XS2447949475 China Merchants Bank Co. Ltd. [Sydney Branch]11 XS2207824926 CMB International Leasing Management Ltd.12 XS2179917906 CNPC Global Capital Ltd.13 XS2340539142 CRCC Hean Ltd.14 EU000A3K7MW2 Europäische Union15 XS2250383762 Huafa 2020 I Co. Ltd.16 CA56344ZQC63 Manitoba, Provinz17 CA563469UT06 Manitoba, Provinz18 CA563469UR40 Manitoba, Provinz19 CA563469UP83 Manitoba, Provinz20 XS2102277683 MCC Holding [Hong Kong] Corp. Ltd.21 XS2125725197 MCC Holding [Hong Kong] Corp. Ltd.22 US606822CL60 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.23 US606822CK87 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.24 CA642866GN19 New Brunswick, Provinz25 CA642866GM36 New Brunswick, Provinz26 XS2498964209 Nova Ljubljanska Banka d.d.27 XS2228245242 Ocean Laurel Co. Ltd.28 CA68323AEE07 Ontario, Provinz29 CA683234KN79 Ontario, Provinz30 XS2451768720 QIC [Cayman] Ltd.31 CA748148QJ59 Quebec, Provinz32 CA803854KF49 Saskatchewan, Provinz33 CA803854KE73 Saskatchewan, Provinz34 XS2187634642 Shanghai Port Group [BVI] Development 2 Co. Ltd.35 XS2187635375 Shanghai Port Group [BVI] Development 2 Co. Ltd.36 XS2334569774 Shenwan Hongyuan International Finance Ltd.37 XS2240047881 Sinic Holdings (Group) Co. Ltd.38 XS2152902123 State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.39 XS2182296892 TCL Technology Investments Ltd.40 XS2225678312 Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.41 XS2278178012 Yan Gang Ltd.42 XS2231799243 Yili Holding Investment Ltd.43 XS2251156563 Zhongyuan Zhicheng Co. Ltd.44 US606822CJ15 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.45 US606822CH58 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.46 XS2497520705 Celanese US Holdings LLC47 DE000HLB75J8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale48 DE000HLB75K6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale49 DE000HLB75D1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale50 DE000HLB74F9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale51 DE000ETFL607 Deka Future Energy ESG UCITS ETF