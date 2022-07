Rostock (ots) -Das InsurTech hepster startet mit Juli einen eigenen Webshop für seine österreichischen Kunden. Zum Start des Endkunden-fokussierten Shops, lassen sich auf der Plattform Versicherungen für Fahrräder und E-Bikes sowie ein Schutzbrief abschließen. Damit unterstreit das Versicherungs-StartUp seine starke Position auf seinem ersten Auslandsmarkt und baut diese weiter aus. Bereits vor zwei Jahren hat hepster in Österreich an der Seite seiner Kooperationspartner erfolgreich Fuß gefasst und den Markt so ausführlich analysiert - vor allem dank Partner wie Spektrum Versicherungsmanagement. Zu weiteren strategischen Partnern gehören unter anderem Durchblicket.at, Clark, Safe7, Bikepalast, Bikequadrat, Glanzrad oder Bründl Sports.Alexander Hornung, Co-Founder und CPO von hepster, sagt zum Start der Endkunden-fokussierten Webpräsenz in Österreich: "Jeder Markt, auch so dicht benachbart wie Österreich, ist anders. Uns war es daher ein besonderes Anliegen, diese spezifischen Bedürfnisse unserer österreichischen Kunden zu verstehen und zu erfüllen. Der Ausbau unseres Webshops ist ein wichtiger Schritt hierfür. Aus Marktrecherchen und unseren bisherigen Erfahrungen wissen wir, dass unsere Kunden in Österreich ganz andere Anforderungen und Erwartungen an eine Sachversicherung für Sportausrüstung und Fahrräder haben." Auch die unmittelbare Nähe zu vielerlei sportlichen Aktivitäten, wie Wintersport oder Radfahren, haben einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die Gestaltung der Versicherungsprodukte.Britta Martens, Head of Webshop von hepster, sagt zu den Wachstumserwartungen in Österreich: "Wir erleben bereits so kurz nach dem Start ein wöchentliches Wachstum von 150 %, und gehen anhand aktueller Informationen davon aus, dass wir dieses Wachstum auch die nächsten Monate kontinuierlich halten werden."Seit Anfang Juli erstrahlt darüber hinaus die hepster-Marke in neuem Look. So erleben auch die Kunden in Österreich ein frisches Design für verbesserte Nutzerführung und Nutzererfahrung. Ziel des InsurTechs ist es, durch den Ausbau seiner Vertriebskanäle und die Neugestaltung seines Produktportfolios in diesem und kommenden Jahr seine Marktanteile im digitalen Versicherungsgeschäft Österreichs deutlich zu steigern.Über hepsterDas Rostocker InsurTech wurde 2016 gegründet und bietet ein API-gesteuertes Ökosystem, das es Unternehmen aller Branchen ermöglicht, bedarfsorientierte und individuelle Versicherungen in ihre Angebote zu integrieren. Unter dem Ansatz der sogenannten Embedded Insurance, schafft hepster für seine Kunden und Partner die beste Erfahrung im Bereich der Versicherungen. Das Portfolio des InsurTechs umfasst Mobilitäts-, Elektronik-, Ausrüstungs-, Reise-, Tier- und Unfallversicherungen. Seit 2017 konnte hepster bereits über 2.000 Partner und mehr als 180.000 Kunden mit über 300 maßgeschneiderten Versicherungsprodukten von sich überzeugen. Für seinen hervorragenden Kundenservice und die Versicherungsleistungen erhielt hepster bisher mehr als 15 Auszeichnungen, u.a. von TÜV Saarland und namhaften Magazinen. hepster agiert mittlerweile in Deutschland und Österreich, und seit Frühjahr 2022 auch in Frankreich.PressekontaktLukas Knochel+49 (0) 30 340 60 10 - 80presse@hepster.comWeb: www.hepster.com/de-at | partner.hepster.comOriginal-Content von: hepster (MOINsure GmbH), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137723/5272533