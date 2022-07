Außerdem wird die Verfügbarkeit der UserTesting Human Insight Platform in französischer Sprache bekanntgegeben, da die Akzeptanz in Europa weiter wächst

UserTesting (NYSE: USER), ein Marktführer im Bereich videobasierter menschlicher Einblicke, gab heute erweiterte Instant-Insight-Funktionen bekannt, die auf Machine Learning basieren und Unternehmen dabei unterstützen, die Analyse menschlicher Einblicke auf Testebene zu beschleunigen und schneller zu Erkenntnissen zu gelangen. Die UserTesting? Human Insight Platform kann mithilfe von Datenautomatisierung und proprietären Modellen Muster und Anomalien in den Kundendaten erkennen und automatisch hochwertige Erkenntnisse innerhalb der Customer Experience Narratives aufzeigen. Die neuesten Produkt-Updates sollen Unternehmen bei der schnelleren Aufdeckung wichtiger Kundenperspektiven helfen, damit die Teammitglieder verstehen, worauf sie ihre Bemühungen für einen größeren Erfolg konzentrieren müssen. Neben Englisch und Deutsch ist UserTesting nun auch auf Französisch verfügbar, und Kunden können in französischer Sprache mit Zugang zu französischsprachigen Teilnehmer testen.

Neue Funktionen in dieser Produktversion:

Entdecken Sie Muster und wichtige Erkenntnisse schneller mit Instant Insights auf Testebene

Die Instant-Insight-Funktion von UserTesting auf Testebene arbeitet mit datengesteuerter Automatisierung und Machine-Learning-Modellen, um die Analyse nach dem Test zu beschleunigen, indem automatisch Muster, Anomalien und wichtige Erkenntnisse in den Kundendaten über mehrere Aufgaben und Sitzungen hinweg erkannt werden. Auf diese Weise können Kunden schnell wichtige Erkenntnisse aus ihren Tests gewinnen, ohne sich mit langwierigen Post-Test-Analysen herumschlagen zu müssen.

Intuitives Navigieren und Zusammenarbeiten mit UserTesting

Durch die neu gestaltete Navigation von UserTesting können Kunden mit einer neuen Benutzeroberfläche, Ordnerverwaltung, leicht zugänglichen Ressourcen und einem Workspace-Switcher leichter auf die Kernfunktionen zugreifen. Dank der Aktualisierungen wird der Prozess des Testens und der Verwaltung von Erkenntnissen intuitiver und zugänglicher für ein breiteres Team und ermöglicht die Skalierbarkeit für wachsende Teams in verschiedenen Organisationen. Zudem können IT-Abteilungen den Team-Zugang nun nahtlos mit Self-Service und Single-Sign-On verwalten, wodurch mehr Governance für unternehmensweite Implementierungen geschaffen wird.

Ein überarbeitetes Kartensortier-Erlebnis

Innerhalb der UserTesting Human Insight Platform hat UserTesting seine Kartensortier-Funktionen verbessert, sodass Benutzer neben den Kartensortier-Metriken auch Video-Feedback anzeigen können und mit dieser optimierten Lösung ein vollständiges Verständnis der mentalen Modelle der Teilnehmer erlangen. Unternehmen können basierend auf Kundenerwartungen und -verhaltensweisen Navigations- oder Sitemaps erstellen und Kategorien beschreiben, um das Engagement zu verbessern. Auf diese Weise können Unternehmen Kosten einsparen und sich an schnell wechselnde Kundenbedürfnisse oder Änderungen in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen anpassen, indem sie zeitnahes Feedback darüber bekommen, wie digitale Objekte organisiert und genutzt werden.

En français ... UserTesting

UserTesting ist nun auch auf Französisch verfügbar, sowohl für Kunden- als auch für Teilnehmererfahrungen. Unternehmen, die Feedback von französischsprachigen Verbrauchern wünschen, können dies nun mit der UserTesting Human Insight Platform tun, da Tests in französischer Sprache mit französischsprachigen Teilnehmern durchgeführt werden können. Dadurch können Unternehmen mehr Menschen auf der ganzen Welt ansprechen und erreichen.

Unterstützt native Video-/Audio-Tests

Für Unternehmen, die sensible Medieninhalte effizienter testen wollen, ermöglicht UserTesting es den Kunden, Audio-, Video- und andere Medien-Assets sicher und direkt auf die Human Insight Platform hochzuladen. Unternehmen können ganz einfach das Feedback von Teilnehmern zu unveröffentlichten Inhalten wie Video- und Audiodateien einholen, bevor sie diese der Öffentlichkeit zugänglich machen.

"Wichtiger denn je ist es, dass Unternehmen wissen, wie sich ihre Kunden fühlen, und warum. UserTesting innoviert seine Plattform kontinuierlich, um Unternehmen dabei zu unterstützen, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, damit sie intelligentere und schnellere Geschäftsentscheidungen treffen können", sagt Kaj van de Loo, CTO bei UserTesting. "Mit der datengesteuerten Automatisierung von UserTesting können Kunden die Analyse von Video-Feedback beschleunigen, sodass sie schneller als je zuvor Entscheidungen treffen können. Mit der Plattform können Unternehmen die Nutzung menschlicher Erkenntnisse optimieren und besser verstehen, was das Kundenverhalten antreibt, und wie sie sich an etwaige Marktveränderungen anpassen können."

UserTesting wird am 3. August um 11:00 Uhr (Pacific Time) bzw. 14:00 Uhr (Eastern Time) ein Webinar über seine neueste Produktversion abhalten. Melden Sie sich hier für das Webinar an.

Über UserTesting

UserTesting (NYSE: USER) hat die Art und Weise, wie Unternehmen Erkenntnisse von Kunden erhalten, mit schnellem Opt-in-Feedback und Technologie zur Erfassung von Erfahrungen grundlegend verändert. Die UserTesting Human Insight Platform greift auf unser globales Netzwerk von echten Menschen zu und generiert Videoaufzeichnungen von Erfahrungen, sodass jeder in einer Organisation direkt Fragen stellen und hören kann, was Benutzer sagen, sieht, was sie meinen, und versteht, wie es tatsächlich ist, ein Kunde zu sein. Im Gegensatz zu Ansätzen, die das Benutzerverhalten verfolgen und dann versuchen, daraus abzuleiten, was dieses Verhalten bedeutet, minimiert UserTesting das Rätselraten und erweckt Daten zur Kundenerfahrung mit menschlichen Erkenntnissen zum Leben. UserTesting hat ungefähr 2500 Kunden, darunter mehr als die Hälfte der 100 wertvollsten Marken der Welt laut "Forbes". UserTesting hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Mehr erfahren Sie unter www.usertesting.com.

