BERENBERG HEBT HUNTING AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 275 (220) PENCEBERENBERG STARTET VISCOFAN MIT 'BUY' - ZIEL 68 EURCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR CRH AUF 50 (52) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN SENKT BHP GROUP AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 2200 (3000) PENCEGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 600 (745) PENCE - 'BUYGOLDMAN SENKT LUNDIN MINING AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 69 (105) SEKGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5680 (7300) PENCE - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ARGENX AUF 430 (370) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SETZT ARGENX AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' JPMORGAN SETZT CENTRICA AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'JPMORGAN HEBT DNB BANK AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 235 (200) NOKJPMORGAN SETZT HEINEKEN AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'JPMORGAN SENKT UCB AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 120 (150) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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