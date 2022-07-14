Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 14.07.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 663 internationalen Medien
Kaufchance: Kurz vor dem nächsten großen Ausbruch?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 579919 ISIN: CH0011075394 Ticker-Symbol: ZFIN 
Lang & Schwarz
14.07.22
10:15 Uhr
416,30 Euro
-6,70
-1,58 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
SMI
STOXX Europe 50
1-Jahres-Chart
ZURICH INSURANCE GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ZURICH INSURANCE GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
416,20416,4010:15
0,0000,00008:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIR LIQUIDE
AIR LIQUIDE SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIR LIQUIDE SA124,52-1,35 %
AKZO NOBEL NV62,98-0,38 %
HEINEKEN NV93,46+0,39 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG416,30-1,58 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.