Die amerikanische Drogeriekette Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, NYSE: WBA) wird am 9. September 2022 eine vierteljährliche Dividende von 0,48 US-Dollar an ihre Aktionäre ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 19. August 2022. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 0,5 Prozent. Insgesamt werden auf Jahressicht 1,92 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...