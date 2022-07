DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future neigt am Donnerstag im Verlauf zur Schwäche. Die Stimmung unter den Marktteilnehmern schwankt zwischen Inflations- und Zinsangst sowie den Sorgen vor einer Rezession. Dass die Zinsen auf Sicht von Monaten oder Quartalen erhöht werden, ist für die Marktstrategen der Helaba eine ausgemachte Sache. In dieser schwierigen Gemengelage dürfte die Volatilität an den Rentenmärkten hoch bleiben

In einer Situation, in der kurzfristig die Zinsen erhöht werden, mittelfristig aber die Wachstumsperspektive getrübt ist, besteht nach Einschätzung der Helaba kaum Raum für eine weiter anhaltende Versteilerung der Bund-Kurve. Der 10/2-Spread ist mit rund 80 Basispunkten in der Nähe des Jahreshochs angekommen, nun werde ein Korrekturrisiko bis in den Bereich von 50 gesehen.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 23 Ticks auf 152,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 153,01 Prozent und das Tagestief bei 152,27 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.405 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert -21 Ticks auf 125,7 Prozent.

