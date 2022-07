Reply wurde von SAP für seine herausragenden Leistungen als SAP-Partner mit einem SAP Pinnacle Award 2022 in der Kategorie Customer Excellence ausgezeichnet. Mit den SAP Pinnacle Awards würdigt SAP jährlich Partner, die sich besonders um die Entwicklung und den Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit SAP verdient gemacht haben und Kunden dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Die Gewinner und Finalisten der SAP Pinnacle Awards in 22 Kategorien wurden auf der Grundlage von Vorschlägen von SAP, Feedback der Kunden und verschiedenen Leistungskennzahlen ausgewählt.

"Mit den SAP Pinnacle Awards würdigen wir leistungsstarke Partner, die Kunden mit außerordentlich großem Erfolg geholfen haben, mehr zu erreichen", erläutert Christian Klein, CEO der SAP SE. "Die Gewinner wurden ausgewählt, weil sie sich in besonderem Maße für die Wertschöpfung beim Kunden, exponentielles Wachstum und Vereinfachung eingesetzt haben. Gemeinsam unterstützen wir unsere Kunden auf ihrem Weg, intelligente und nachhaltige Unternehmen zu werden."

"Wir freuen uns sehr, den SAP Pinnacle Award 2022 in der Kategorie Customer Excellence zu erhalten. Dieser Award krönt unsere bereits erlangten Auszeichnungen und ist ein Beweis für unsere Partnerschaft. SAP erkennt unsere herausragende Customer Experience und die für unsere Kunden erzielten Geschäftsergebnisse an, die sich in der Umsetzung innovativer Referenzprojekte sowie Best Practices zeigen. Die Auszeichnung bestätigt erneut unsere führende Position und die wertvolle Beziehung zu unseren Kunden, die wir in verschiedenen Branchen mit zukunftsweisenden Lösungen und Dienstleistungen unterstützen," kommentierte Filippo Rizzante, CTO von Reply.

Kunden von Reply profitieren von der umfassenden internationalen Erfahrung in der Implementierung von SAP-Softwarelösungen. Das Unternehmen verwendet einen agilen Ansatz für das Design und die Entwicklung von Geschäftsinformationssystemen, um Aktivitäten und Prozesse zu optimieren. Die Expertise von Reply umfasst Geschäftsprozesse, die auf das Internet der Dinge (IoT), Machine Learning, Big Data und Analytics setzen. Das Unternehmen nutzt neueste SAP-Technologien wie SAP Customer Experience und Cloud-Lösungen, um im digitalen Transformationsprozess effiziente und flexible Lösungen zu realisieren.

Mit den SAP Pinnacle Awards würdigt SAP herausragende Leistungen von Partnern, die großen Wert auf Teamarbeit legen und Kunden durch innovative Konzepte und herausragende Kompetenz helfen, ihre Ziele umzusetzen.

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services.www.reply.com

Die SAP-Kompetenzen von Reply sind in den spezialisierten Unternehmen Syskoplan Reply, Power Reply und Portaltech Reply gebündelt. Sie haben jeweils einen starken Industriefokus und nachweisliches Wissen zu vertikalen Prozessen wie Anforderungen.

