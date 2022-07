München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Gute Nachrichten für alle Fans der spannenden achtteiligen Buchreihe "Die Hansen-Saga": Die SPIEGEL-Bestsellerautorin Ellin Carsta schreibt die Geschichte der aus dem 19. Jahrhundert stammenden Hamburger Kaufmannsfamilie weiter und lässt nun die nächste Generation ans Ruder. "Schritt ins Licht" heißt der Auftakt ihrer neuen "Kinder der Hansens"-Saga, der sich auch prima für Neueinsteiger eignet. Mehr dazu kann sie uns jetzt selbst verraten. Hallo, Frau Carsta.Begrüßung: "Ja hallo, ich freu mich, hier zu sein!"1. Frau Carsta, mit "Schritt ins Licht" geht die Geschichte der Hamburger Kaufmannsfamilie Hansen nun weiter. Wo genau knüpfen Sie denn da an?O-Ton 1 (Ellin Carsta, 43 Sek.): "Die neue Saga spielt 27 Jahre, also eine ganze Generation nach der ersten Hansen-Saga und unsere Kinder der Hansens sind in alle Welt verstreut. Die Amala Hansen ist die Hauptfigur, und die kommt nach Deutschland, nach Hamburg, um dort ihre Familie kennenzulernen. Amala ist die Tochter von Luise Hansen, die sehr prägend in der ursprünglichen Saga war. Amala ist eine junge, farbige Frau, 24 Jahre alt, mit leuchtend blauen Augen. Das erinnert natürlich dann sehr an ihre Mutter, aber ansonsten ist sie vollkommen anders. Sie ist eine Schauspielerin, sie ist eine Tänzerin, aber sie ist eben klug, sie leistet Widerstand - und ich liebe Amala."2. Welches Hansen-Kind spielt darüber hinaus noch eine wichtige Rolle?O-Ton 2 Ellin Carsta, 31 Sek.): "Wir haben zum Beispiel den Eduard, der Sohn von Martha, der jetzt nach Berlin gegangen ist, der noch seinen Spirituosenhandel auch in Hamburg hat, aber damit haben wir einen weiteren Schauplatz. Und das Interessante an dieser Saga ist jetzt einfach: All die Figuren, die wir als Kinder kennengelernt haben, sind jetzt erwachsene Menschen, die natürlich alle ihren ganz eigenen Weg gegangen sind. All die Kinder sind jetzt selber in einem Alter, in dem damals die Luise war und haben teils selbst schon Kinder - und das ist natürlich einfach nur spannend, wie die sich entwickelt haben."3. Wie fühlt es sich eigentlich für Sie an, die Geschichte der Hansens jetzt weiter zu schreiben und zu erzählen?O-Ton 3 (Ellin Carsta, 37 Sek.): "In aller erster Linie richtig, es fühlt sich total richtig an. Ich hatte gar nicht vor, das zu tun, aber die Hansens haben mich nicht losgelassen. Tatsächlich habe ich für meine neuen Hansens eine andere Reihe, die ich schreiben wollte, in den Hintergrund geschoben, weil ich gesagt habe: Nein, also ich bin noch nicht durch. Und da mich meine Figuren so wunderbar im Traum verfolgen, musste ich das schreiben, ist ja ganz klar. Das habe ich dann getan, der Verlag fand es eine super Idee. Und ich weiß, was als nächste Frage wahrscheinlich kommt: Wie viel Bände werden es? Ich habe keine Ahnung, wir wollen mal sehen. Ich weiß es noch nicht (lacht)."4. Was hat Ihnen beim Schreiben des neuen Buchs am meisten Spaß gemacht?O-Ton 4 (Ellin Carsta, 38 Sek.): "Ich war selbst neugierig, wie haben sich denn die Kinder entwickelt. Einmal sind sie noch in der Kolonialzeit gewesen, nun sind wir 1924. Das heißt, die deutschen Kolonien in Afrika sind aufgelöst, der Erste Weltkrieg liegt hinter uns. Wir sind in einer ganz anderen Zeit, als wir eben zu Beginn der alten Hansen-Saga, nämlich 1888, waren. Da ist so wahnsinnig viel passiert - und ich habe es geliebt, mich zu meinen Figuren an den Tisch zu setzen. Das war wirklich, als wenn die Tante zur alten Familie kommt und mal so horcht und sieht, was denn so passiert ist. Das war eine unglaublich spannende Reise für mich, es hat unheimlich Spaß gemacht."5. Und welche Botschaft für Ihre Leserinnen und Leser liegt Ihnen besonders am Herzen?O-Ton 5 (Ellin Carsta, 28 Sek.): "Das habe ich grundsätzlich nicht, weil ich möchte mich gar nicht in den Vordergrund schieben. Aber tatsächlich haben meine Figuren natürlich gewisse Werte. Ich glaube, man merkt sehr genau, was mir so gar nicht liegt: so ein respektloses Handeln oder natürlich Rassismus. Also ich möchte gar nicht unbedingt meine Werte so nach außen tragen. Doch ich denke, dass meine Leserinnen und Leser sehr genau wissen und auch herauslesen können, welche Werte ich selbst vertrete. Und die kommen natürlich dann auch zum Ausdruck."Bestsellerautorin Ellin Carsta mit Einblicken in ihre Welt des Schreibens und über ihren neuen Roman "Schritt ins Licht". Vielen Dank für das Gespräch!Verabschiedung: "Vielen Dank, tschüss!"Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie wissen möchten, wie es mit den Kindern der Hansens weitergeht: "Schritt ins Licht", der Auftakt der neuen Reihe, ist bei Tinte & Feder erschienen und gibt's ab sofort (ab 19. Juli) als Taschenbuch, eBook und Hörbuch. Mehr Infos dazu finden Sie unter www.amazon.de/kinderderhansens - und bitte "kinderderhansens" klein und zusammenschreiben!Pressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbH,Torstraße 10710119 Berlin Team Amazon bei Zucker.KommunikationAmazonBooks@zucker-kommunikation.de+49 (30) 247 587 - 0Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5272617