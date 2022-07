Der Leitindex verliert gegen 09.15 Uhr 0,31 Prozent auf 10'871,24 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Handel schwächer und knüpft damit an den Negativtrend vom Vortag an. Die Marktstimmung habe sich nach dem unerwartet starken Anstieg der US-Inflation weiter eingetrübt, meint ein Händler. Der Druck auf die US-Notenbank Fed, die Zinsen weiter kräftig zu erhöhen, habe noch zugenommen. Am Markt werde nun eine Zinserhöhung des Fed später im Monat...

