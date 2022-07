Berlin - Nach Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) positiv auf Covid-19 getestet worden. Er befinde sich in häuslicher Isolation, teilte der FDP-Politiker am Donnerstag mit.



Die zuständigen Stellen habe er informiert. "Zum Glück und wohl auch dank der Impfungen zeigen sich bislang nur milde Symptome", fügte Buschmann hinzu. Die Infektion von Habeck war am Mittwoch bekannt geworden. Der Grünen-Politiker hat nach Angaben seines Ministeriums Erkältungssymptome.



Auch er begab sich in Isolation. Alle Präsenztermine wurden abgesagt.

