Der Elektroautobauer Tesla hat einen wichtigen Mitarbeiter verloren. Nach rund fünf Jahren beim E-Auto-Pionier kündigte Andrej Karpathy - Senior Director für KI und Computer Vision bei Tesla - via Twitter an, den Autohersteller zu verlassen. Damit droht Tesla beim Autopiloten noch weiter zurückzufallen. Für die Tesla-Aktie geht es am Donnerstagmorgen leicht nach unten.Wie das Onlinemagazin Gloem.de ...

