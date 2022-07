DJ MÄRKTE EUROPA/Zurückhaltung vor Start in die US-Berichtssaison

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert sind die europäischen Aktienmärkten am Donnerstag gestartet. Der DAX zeigt sich kaum verändert bei 12.761 Punkten, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,1 Prozent leichter bei 3.449 Punkten. Den schwächsten Sektor stellen die Telekom-Werte mit einem Abschlag von 1,3 Prozent. Der Euro handelt knapp über der Parität zum Dollar bei 1,0023.

Im Blick steht der Start der Berichtssaison in den USA mit den Quartalszahlen von JP Morgan und Morgan Stanley am Mittag. Die Deutsche Bank rechnet für die Berichtssaison beim S&P-500 insgesamt mit einem Gewinnplus von 4 Prozent verglichen mit dem zweiten Quartal des vergangenen Jahres. Bei den Finanzkonzernen erwartet sie allerdings einen Gewinnrückgang um 21 Prozent.

Daneben werden in den USA noch die wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen und die Erzeugerpreise bekannt gegeben. Nach der "Horrorzahl" beim Verbraucherpreisanstieg von 9,1 Prozent am Mittwoch könnten schon kleinere Abweichungen nach unten für Erleichterung sorgen. Nach den CPI-Daten sind Spekulationen um eine Zinserhöhung um einen ganzen Prozentpunkt aufgekommen. Die Bank of Canada hat den Leitzins am Mittwoch bereits um einen Punkt erhöht.

Ericsson schwächelt beim Gewinn

Mit deutlichen Abschlägen zeigen sich Ericsson (-8,7%) im frühen Handel. Der Konzern hat die Prognose für den operativen Gewinn um 7 bis 8 Prozent verfehlt, so ein Marktteilnehmer. Der schwedische Telekommunikationsausrüster wies auf die weiter schwierigen weltweiten Lieferketten sowie die hohe Inflation hin, beide führten zu Kostensteigerungen, die das Unternehmen so weit wie möglich abmildern wolle.

Gut kommen dagegen die Zahlen von Swatch (+1,5%) an der Börse an. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr trotz Gegenwinds in China den Umsatz gesteigert und sieht sich auf Kurs für die Umsatzprognose im Gesamtjahr. Die Analysten der RBC stufen die Zahlen als solide ein und stellen die Ertragsentwicklung positiv heraus.

Hugo Boss (+4,2%) liefert überraschend gute Zahlen für das 2. Quartal. Die Analysten von Jefferies sehen Anzeichen dafür, dass der Marken-Relaunch funktioniert und erwarten eine Outperformance gegenüber den Wettbewerbern, wenn auch in einem schwierigeren Umfeld. Positiv stellen sie die EBIT-Entwicklung heraus. Boss meldete für 2Q ein EBIT von 100 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 11,4 Prozent gegenüber dem Konsens von 8,4 Prozent. Das Unternehmen habe die Kosten im Griff, die weniger stark gestiegen seien als der Umsatz.

Die neue Umsatzprognose beinhalte lediglich ein Übertreffen des zweiten Quartals und bleibe vorsichtig für das zweite Halbjahr. Nach den starken 2Q-Kennzahlen und der angehobenen Prognose bleibt Jefferies bullisch und hebt das Kursziel auf 64 von 58 Euro. Die Einstufung "Buy" wurde bestätigt. Auch die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hugo Boss auf 62 von 60 Euro nach oben genommen und die Kaufempfehlung bestätigt.

Dt. Telekom erlöst 10,7 Mrd Euro mit Verkauf von Funkmasten-Mehrheit

Die Deutsche Telekom (-0,8%) hat einen Abnehmer für die Mehrheit ihres milliardenschweren Funkturm-Geschäfts gefunden. Wie DAX-Konzern mitteilte, übernehmen die Investoren Brookfield und Digitalbridge eine Beteiligung von 51 Prozent an seinem Funkmasten-Geschäft. Die Sparte GD Towers werde dabei mit 17,5 Milliarden Euro bewertet, der Barmittelzufluss wird von der Telekom auf 10,7 Milliarden Euro geschätzt.

BASF notieren 1,8 Prozent im Minus, nachdem die Analysten der UBS die Aktie auf "Sell" herunter genommen haben sollen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.449,25 -0,1% -4,72 -19,8% Stoxx-50 3.471,24 -0,1% -4,83 -9,1% DAX 12.760,64 +0,0% 4,32 -19,7% MDAX 25.532,01 +0,1% 28,73 -27,3% TecDAX 2.937,29 +0,4% 12,12 -25,1% SDAX 12.045,58 +0,3% 40,03 -26,6% FTSE 7.144,56 -0,2% -11,81 -3,1% CAC 5.986,88 -0,2% -13,36 -16,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 1,19 +0,05 +1,37 US-Zehnjahresrendite 2,95 +0,02 +1,44 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:02 Mi, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0023 -0,3% 1,0023 1,0093 -11,9% EUR/JPY 139,07 +0,6% 138,71 138,59 +6,3% EUR/CHF 0,9857 +0,1% 0,9845 0,9866 -5,0% EUR/GBP 0,8457 +0,0% 0,8456 0,8463 +0,7% USD/JPY 138,83 +1,0% 138,43 137,32 +20,6% GBP/USD 1,1859 -0,3% 1,1859 1,1924 -12,4% USD/CNH (Offshore) 6,7501 +0,3% 6,7375 6,7189 +6,2% Bitcoin BTC/USD 20.167,59 +1,3% 20.167,59 19.482,77 -56,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 95,70 96,30 -0,6% -0,60 +32,6% Brent/ICE 98,99 99,57 -0,6% -0,58 +32,2% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 180,00 180,50 -0,3% -0,51 +33,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.726,64 1.735,53 -0,5% -8,90 -5,6% Silber (Spot) 19,09 19,22 -0,7% -0,13 -18,1% Platin (Spot) 850,59 858,50 -0,9% -7,91 -12,4% Kupfer-Future 0,00 3,33 0% 0 -25,1% YTD zu Vortagsschluss ===

