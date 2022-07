Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung unter den Marktteilnehmern schwankt zwischen Inflations- und Zinsangst sowie den Sorgen vor einer Rezession, so die Analysten der Helaba.Dass die Zinsen auf Sicht von Monaten oder Quartalen erhöht würden, scheine ausgemachte Sache zu sein. Zumindest hätten sich Notenbanker dies- und jenseits des Atlantiks dazu bekannt, gegen die hohen Inflationsraten vorgehen zu wollen, und diese seien zuletzt weiter gestiegen. Die Stimmungsumfragen vor allem unter Verbrauchern seien aber deutlich gesunken und auch die Unternehmensstimmung habe bereits gelitten. In dieser schwierigen Gemengelage dürfte die Volatilität sowohl an den Rentenmärkten als auch an den Aktienmärkten hoch bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...