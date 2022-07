Panasonic wird seine neue US-Batteriefabrik, in der die neuen 4680-Zellen für Tesla produziert werden sollen, wahrscheinlich in Kansas errichten. Klar ist, dass Panasonic dort eine Batteriefabrik bauen will und der Förderantrag bereits genehmigt wurde - nur welche Zellen dort gebaut werden sollen, geben die Japaner noch nicht an. Wie Panasonic und die Wirtschaftsentwicklungsbehörde des US-Bundesstaats ...

Den vollständigen Artikel lesen ...