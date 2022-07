In den letzten Monaten hat die S Immo ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen deutlich intensiviert, was eine Verbesserung der ESG-Ratings nach sich zieht. So konnte die S Immo ihr Sustainalytics ESG Risk Rating von 21 auf 15 verbessern und wird nun als "Low Risk" eingestuft. Auch der dreiteilige ISS ESG QualityScore weist bei der letzten Bewertung vom 7.7. 2022 mit einem Sprung von durchschnittlich 5,67 auf 2,67 signifikante Verbesserungen zum Vorjahr auf. Zudem konnte die S Immo bereits zum Ende des letzten Jahres ihr MSCI ESG Rating von BBB auf A steigern. Laut S Immo wurden wesentliche Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit, wie beispielsweise die Einführung eines einheitlichen Umweltdatenmanagements, eines Klimarisikomanagements und eines digitalen Whistleblower-Systems, in den ...

