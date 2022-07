Das derzeitige makroökonomische und Marktumfeld ist eindeutig nicht dazu angetan, Risiken einzugehen, und wir haben dies in der Vergangenheit sehr deutlich gemacht, wobei wir insbesondere unsere hohe Cash-Allokation erwähnten, die als Diversifikator eingesetzt wird. Wir glauben, dass wir gerade in ein Phase des "rückläufigen Wachstums" eingetreten sind, das in der Regel mit einer mäßigen Risikobereitschaft der Anleger einhergeht. Dieses schwierige Umfeld wird noch katastrophaler durch die Tatsache, ...

