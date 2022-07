Germering (ots) -DocuWare, Anbieter von Lösungen für Dokumenten-Management und Workflow-Automation, gibt die Ergebnisse des letzten Geschäftsjahres bekannt. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz um 24,7 Prozent steigern, der Cloud-Umsatz stieg um 50,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte der ECM-Anbieter weltweit 34,8 Prozent mehr Kunden gewinnen.ECM-Lösungen sind gefragter denn je - das spiegelt sich auch bei DocuWare (https://start.docuware.com/de/%C3%BCber-docuware) in den Zahlen zum Kunden- und Umsatzwachstum wider. Der Umsatz des Unternehmens ist im Geschäftsjahr 2021 (1. April 2021 bis 31. März 2022) um 24,7 Prozent gestiegen, während im gleichen Zeitraum 3113 Unternehmen neu gewonnen werden konnten - das ist ein respektables Plus von 34,8 Prozent. Und der Trend geht weiter in Richtung Cloud-basierte Lösungen: Der Cloud-Umsatz ist um 50,5 Prozent und der On-Premises-Umsatz um 11,2 Prozent gestiegen. Ende März 2022 zählte DocuWare weltweit mehr als 6.500 Cloud-Kunden, zum 30.6.2022 waren es über 6.900.Homeoffice hat die Nachfrage nach digitaler Transformation in die Höhe schnellen lassen. Und Cloud-Technologien haben die Geschäftsprozesse revolutioniert und somit sind Führungskräfte in allen Märkten offener als je zuvor für deren Einführung. Die Cloud steht für eine einfache Implementierung mit geringem Aufwand für die IT-Abteilungen (https://start.docuware.com/de/info/docuware-reduces-it-complexity), höchste Sicherheit und Stabilität. Diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass die digitale Transformation weltweit schnell voranschreitet.Nr. 4: Neues Rechenzentrum in APACDocuWare ist davon überzeugt, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Um den steigenden Anforderungen eines schnell wachsenden globalen Kundenstamms gerecht zu werden, hat das Unternehmen ein neues Rechenzentrum im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) eröffnet. Bisher betrieb der ECM-Spezialist drei Rechenzentren: In Europa, den USA und Japan. Mit dem vierten Standort in Australien kann DocuWare nun auch die Speicher- und Compliance-Anforderungen seiner Kunden in der APAC-Region erfüllen."In den letzten zwei Jahren konnten wir in APAC 33 Prozent mehr Kunden gewinnen", freut sich Geschäftsführer Dr. Michael Berger. "Die Cloud gewinnt auch in dieser Region an Bedeutung und die Zahl der hier ansässigen mittelständischen Unternehmen, die intelligente Technologien zur Automatisierung von Prozesse nutzen, steigt. Wir stellen unseren Kunden die Cloud-basierten Lösungen zur Verfügung, die sie in einem wettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld benötigen."Über DocuWareDocuWare mit Hauptsitz in Deutschland und den USA bietet Lösungen für Dokumenten-Management und Workflow-Automatisierung. Gemeinsam mit seinem über 800 Partner umfassenden Netzwerk unterstützt DocuWare mehr als 15.000 Kunden in 100+ Ländern dabei, ihre Arbeit durch die Digitalisierung, Automatisierung und Transformation von Schlüsselprozessen zu vereinfachen. Geschäftsführer der DocuWare Gruppe sind Dr. Michael Berger und Max Ertl.Pressekontakt:Birgit Schuckmann - Manager Public Relations - DocuWare GmbH -Birgit.Schuckmann@docuware.com - 0172 8552005Original-Content von: DocuWare GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52804/5272721